Новости

Умерла актриса Луиза Мориц, сыгравшая в "Пролетая над гнездом кукушки" 16:55
Новый "Отряд самоубийц" не будет прямым продолжением первого 15:45
Звезда "Кухни" Назаров опроверг информацию о драке с поклонником 15:30
"Игре престолов" напророчили счастливый финал 13:15
Актриса из "Жестоких игр" обвинила российского боксера в избиении 12:45

Вышел мощный трейлер фильма ужасов про дыру в земле

Новости
    31.01.2019, 17:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Достойная компания А24 представила мощный, эффектный и зловещий трейлер ирландского хоррора "Другой" (в оригинале - The Hole In The Ground, "Дыра в земле"), за 2,5 минуты чрезвычайно успешно накручивающий атмосферу большой, похоже, жанровой удачи. Ходы при этом используя достаточно привычные и ранее уже неоднократно апробированные - заметьте.

По сюжету фильма Сара, молодая мать, поселяется со своим сыном Крисом на окраине небольшого городка. Где "пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия". После чего обеспокоенная женщина пытается понять, как связаны происходящие с ее ребенком ужасающие изменения с "кошмарной дырой в земле в чаще леса, примыкающего к их дому".

Фото: youtube.com
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала"

Режиссер и соавтор сценария - ранее работавший на коротком метре Ли Кронин (канадская антология "Несколько минут после полуночи").

В ролях: Шана Керслэйк ("Кукольный дом"), Джеймс Куинн Марки ("Викинги"), Симона Кирби ("Острые козырьки", "Время ведьм"), Оуэн Мэкен ("Обитель зла", "Летящие сквозь ночь"), Джеймс Космо ("Храброе сердце", "Игра престолов").

Российская премьера картины намечена на 12 июня.

А24 - американская инди-компания, подарившая нам картины "Реинкарнация", "Под Сильвер-Лэйк", "Леди Берд", "Горе-творец", "Оно приходит ночью", "Перестрелка", "Лунный свет", "Лобстер", "Человек - швейцарский нож".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вахтанговский театр снял с репертуара "Бенефис" Владимира Этуша 12:10
Умер актер из "Терминатора" и "Гремлинов" Дик Миллер 11:45
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 30.01.2019
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 30.01.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ CheekySneakyPeeky
Марго Робби вернулась к образу Харли Квинн в тизере "Хищных птиц" 29.01.2019
Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева 28.01.2019
Видео: в трейлере 8-го сезона "Игры престолов" нашелся толстый спойлер 28.01.2019
⧣ ужасы
Фото: Николай Галкин/ТАСС
По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 30.01.2019
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 30.01.2019
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 29.01.2019
⧣ мистика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел зловещий тизер ремейка "Кладбища домашних животных" 19.01.2019
Трейлер: "Бархатная бензопила" - арт-хоррор от создателя "Стрингера" 11.01.2019
Тизер и постер: объявлена дата выхода 3-го сезона "Очень странных дел" 01.01.2019