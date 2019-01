Вышел мощный трейлер фильма ужасов про дыру в земле

Достойная компания А24 представила мощный, эффектный и зловещий трейлер ирландского хоррора "Другой" (в оригинале - The Hole In The Ground, "Дыра в земле"), за 2,5 минуты чрезвычайно успешно накручивающий атмосферу большой, похоже, жанровой удачи. Ходы при этом используя достаточно привычные и ранее уже неоднократно апробированные - заметьте.

По сюжету фильма Сара, молодая мать, поселяется со своим сыном Крисом на окраине небольшого городка. Где "пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия". После чего обеспокоенная женщина пытается понять, как связаны происходящие с ее ребенком ужасающие изменения с "кошмарной дырой в земле в чаще леса, примыкающего к их дому".

Режиссер и соавтор сценария - ранее работавший на коротком метре Ли Кронин (канадская антология "Несколько минут после полуночи").

В ролях: Шана Керслэйк ("Кукольный дом"), Джеймс Куинн Марки ("Викинги"), Симона Кирби ("Острые козырьки", "Время ведьм"), Оуэн Мэкен ("Обитель зла", "Летящие сквозь ночь"), Джеймс Космо ("Храброе сердце", "Игра престолов").

Российская премьера картины намечена на 12 июня.

А24 - американская инди-компания, подарившая нам картины "Реинкарнация", "Под Сильвер-Лэйк", "Леди Берд", "Горе-творец", "Оно приходит ночью", "Перестрелка", "Лунный свет", "Лобстер", "Человек - швейцарский нож".