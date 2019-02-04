Питание в школах - одна из самых "горячих" тем. Открываем "Инстаграм": по хештегам #школьнаястоловая #школьнаяеда соцсеть выдает тысячи фотографий. Разваренные макароны, сгоревшие котлеты, сиротливая четверть сосиски в тарелке... Как быть, если ребенок отказывается есть в школьной столовой? Как родителям проверить, чем кормят детей? Что может сделать директор с нерадивым поставщиком?

Проблема очевидная: еда для детей закупается по тем же принципам, что и канцтовары. "Перезагрузить" систему должны три важнейших документа: новые СанПиНы Роспотребнадзора, находящиеся сейчас на общественном обсуждении, и два законопроекта, которые параллельно разрабатываются в Совете Федерации и Госдуме.

- В феврале мы внесем в Госдуму законопроект о детском питании. В нем прописывается в том числе участие в конкурсе только добросовестных поставщиков, с опытом и необходимым оборудованием, - говорит зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. - Мы надеемся, что уже не будет такой картины по стране, когда один регион кормит ребенка за четыре рубля в день, а другой - за 155.

Четыре рубля?.. В Совете Федерации конкретных регионов не называют. Но эксперты говорят: да, есть места, где именно такая "субсидия" выделяется семьям на питание ребенка в школе. За остальное доплачивают родители. На федеральном уровне система никак не регламентируется: регионы вправе сами устанавливать, сколько денег и каким именно детям выделять на питание. Кто-то кормит всю "началку", кто-то - ребят из многодетных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию.

В России примерно 15 миллионов детей в школах. Горячее питание раз в день получают 63,8 процента учащихся. Еще 25,7 - двухразовое питание. Но единой логики нет. Доходит до абсурда. В одной из школ малышей буквально разделили по содержимому тарелки. Льготник? Тебе обед за 66 рублей. Платят родители? Тебе обед за 95. Причем на одних столиках фрукты практически отсутствовали, а порции были заметно меньше. Догадайтесь, на каких. Скандал, общественное порицание, директора наказали... Но системно проблема так и не решалась.

По данным ФИЦ питания и биотехнологии, 20 процентов детей сегодня имеют серьезные проблемы со здоровьем. И многие нарушения связаны с несбалансированным питанием: ожирение, повышенное давление и преддиабет у детей, анемия, болезни желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы...

Специалисты бьют тревогу: молока и кисломолочных продуктов школьники едят меньше, чем положено, на 20 процентов, творога - на 40, рыбы - на 50, свежих овощей и фруктов - на 34. Зато норма макаронных изделий превышена в среднем на 35 процентов, сахара - на 15, кондитерских изделий - на 23. Углеводов - избыток, а вот белка ребята недополучают. Минеральных веществ и микроэлементов - тоже.

Нужны иные подходы. Сначала составлять вкусное и полезное меню. И только потом считать, сколько это стоит

Почему? Показываем на пальцах: подрядчик выигрывает аукцион, падая в цене на 50 процентов, а потом пытается сэкономить на всем: от продуктов до зарплат сотрудникам. Вместо мяса в блюде идет жир, вместо рыбы в котлете - перемолотые рыбные кости. Вместо говядины по меню - только курица, а вместо творога - творожная масса. Состав сосисок и сливочного масла - самая больная тема.

Сейчас в Госдуме готовится прорывной законопроект, который будет устанавливать единые правила организации питания в детсадах и школах, усилит общественный контроль. Что сегодня могут сделать родители, если ребенок жалуется на школьную еду? Прежде всего обратиться к ответственному за питание. Написать заявление на имя директора: он вправе штрафовать недобросовестных поставщиков. Конфликт не решается? Можно написать жалобу в Роспотребнадзор. Самая серьезная мера - прокуратура и суд.

Регионы: что можно сделать своими силами

В Казани пошли на хитрость, чтобы привить школьникам вкус к здоровой пище: в меню появились полезные бургеры и наггетсы. Не секрет, что среди детей много поклонников фастфуда. В департаменте продовольствия и социального питания Казани решили пойти на психологическую уловку: разработали знакомые детям блюда, но по-иному приготовленные. Тот же наггетс не жарится, а готовится на пару. А бургером "притворяется" бутерброд круглой формы с натуральной котлетой.

Еще один проект - "Мама в теме". Чиновники готовы регулярно встречаться с родителями для обсуждения проблем питания в школьных столовых. Для первой группы мам уже провели экскурсию по цехам комбината питания. Родители могут пообщаться с диетврачами, шеф-поварами и даже поучаствовать в кулинарных мастер-классах.

В Южно-Сахалинске каждую четверть в школах проводят дегустации блюд. В комиссии - чиновники, специалисты, родители и ученики. Результат? В столовых обновилось меню. Калорийность питания была повышена, так как нормально питаться некоторые ученики могут лишь в школе.

В Тольятти лучший повар школьной столовой-2017 (по итогам всероссийского конкурса МГУТУ им. К.Г. Разумовского) Ольга Левина готовит завтраки и обеды в гимназии N 38. "Стараемся, чтобы блюдо было не только полезно, но и выглядело аппетитно. Дети любят макароны с сосиской. Если потушить к макаронам морковку с луком, то получится нарядное и более полезное блюдо. Сосиску можно заменить паровой ветчиной-шайбочкой или пожарской куриной котлетой, дети ее обожают", - говорит она. К слову, здесь всегда заменят молочную кашу на обычную, если у ребенка аллергия, или даже предложат вегетарианское меню.

В Башкирии Аркауловская школа Салаватского района стала известной на просторах интернета благодаря родительскому комитету, который взял на себя роль контролера качества питания. Проблемы начались с переходом на аутсорсинг. Родители тут же отправились в столовую. И выявили кучу недочетов: скудное меню, маленькие порции. Больше всего шокировала каша, сваренная на испорченном молоке. "Мы обнаружили филе рыбы, которое после разморозки потеряло треть своей массы и стало похоже на вату. А когда в столовую привезли испорченное мясо, мы написали заявление с отказом от такого аутсорсера", - делится председатель комитета Римма Гарифуллина. После многочисленных ревизий, обращений в администрацию ситуация начала выравниваться. С родителями согласовали новый вариант меню и повышение цены завтрака.

Подготовили Олег Корякин, Юлия Гарднер, Анна Шепелева, Айгуль Камаева.

Мнение

Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания:

- Какой бы полезной или обогащенной витаминами ни была еда, главный показатель - это пустая тарелка. Если дети не съедают школьный обед, если он идет на свалку - все остальное уже не имеет значения. Нужны совершенно иные подходы. Сначала составлять вкусное и полезное меню завтраков и обедов, которые дети действительно будут есть. И только потом считать, сколько это стоит.

Реальная причина проблем в том, что через конкурс разыгрываются только деньги на питание льготников. А это в среднем по стране 15-20% школьников. За остальных платят родители. Поэтому снижение цены оператором - это как покупка монополии на школьную столовую. Кто выигрывает, тот кормит всех детей и продает им буфетную продукцию, которая не входит ни в какую статистику.

Родители должны знать свои права и грамотно их отстаивать, защищая интересы и здоровье своих детей. Если родители не участвовали в выборе оператора питания в детсаду или школе - значит, им услуга навязана. А если недовольны, но сменить оператора не могут - это ущемление их законного права. В Ярославской области специально для неравнодушных родителей мы запустили проект Зашкольноепитание.РФ и подготовили "методичку", где доступно и пошагово расписано: как можно проверить состояние дел в школьной столовой.

Валентина Иванова, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского:

- Самое важное сейчас - принятие региональных законов о школьном питании. Одним из первых такой закон был разработан нашим университетом по заказу Ульяновской области, и принят в этом регионе. Именно благодаря закону средства на питание детей выделяются не исходя из конкурсной минимизации денежных средств, а на основе обоснованных рационов. Нами были разработаны и типовые меню и технологические карты, которые обеспечивают здоровое питание в соответствии с возрастом детей, их умственными и физическими нагрузками. Следующий важный этап - повышение квалификации и поваров, и руководителей школьного питания, и директоров школ. Только владея знаниями о сбалансированном питании детей, можно обеспечить их здоровье и развитие. Очень важно проведение региональных и всероссийских конкурсов на лучшую организацию школьного питания, на лучшего повара.