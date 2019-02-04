В ФРГ предложили пустить на военные объекты США в Европе инспекторов из РФ

К тому времени, когда США уже объявили о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД, группа политиков в Германии предложила план, который, по их мнению, мог бы спасти Договор.

Депутаты бундестага из правящих фракций, уполномоченные по вопросам внешней политики, озвучили идею, которая, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung,"помогла бы создать атмосферу доверия и вернуть США и Россию за стол переговоров".

В отличие от официальной позиции правительства ФРГ, которое вслед за Вашингтоном настаивало на уничтожении российской стороной ракеты 9М729, Родерик Кизеветтер (ХДС) и Рольф Мютцених (СДПГ) предложили Москве "перенести ее как можно дальше на восток, по другую сторону Урала".

В то же время политики считают, что "Америка, в свою очередь, должна открыть доступ к своим ракетам-перехватчикам, размещенным в Румынии (база ПРО США в Девеселу - прим. РГ), для российских инспекций". По мнению Мютцениха, "у Москвы вызывает озабоченность тот факт, что противоракетный щит США становится все более плотным".

Одновременно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Spiegel вновь озвучил призыв к Соединенным Штатам разместить на территории республики американские ракеты с ядерными боеголовками. Позже в польском МИД заявили, что немецкий еженедельник неверно интерпретировал слова главы ведомства - якобы "название статьи не передает содержание разговора".

Обе инициативы, исходящие из Варшавы и Берлина, прокомментировал сенатор Алексей Пушков. "Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО", - написал политик у себя в Twitter.

Напомним, Москва до последнего предлагала американской стороне сверить взаимные озабоченности относительно выполнения параметров Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако 2 февраля Дональд Трамп официально сообщил о запуске процедуры выхода США из ДРСМД.

Москва зеркально ответила на шаг Вашингтона: президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре.