Новости

Близ Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 08:43
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 08:40
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы 08:23
Три человека погибли при пожаре в селе Забайкалья 08:13
Венесуэла готова ответить на военное вмешательство США 08:07
На Украине рассказали об "обмане Запада" 07:38
Компании Tesla грозит банкротство через месяц 07:26
В ФРГ предложили пустить на военные объекты США в Европе инспекторов из РФ 07:21
Немецкий онколог назвал лучший способ профилактики рака 06:09
Жители Хабаровского края нашли у автотрассы мертвого тигра 06:06
В Астане пятеро детей погибли при пожаре в частном доме 05:50
СМИ: Трамп объявит своих кандидатов на ряд постов в Пентагоне 05:39
На Камчатке трехлетняя девочка упала в канализационный колодец 05:27
Израиль начал строительство бетонной стены на границе с сектором Газа 04:49
Лодка с мигрантами затонула у Багамских островов 04:45
Два человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке 04:32
Ученые: В Великобритании фиш-энд-чипс готовят из мяса вымирающих акул 04:15
Самолет упал на жилой район в США 03:41
Число жертв пожара в центре Москвы выросло до двух 03:36
Ирак подготовит проект разрыва соглашения по безопасности с США 03:28
Площадь пожара в центре Москвы выросла в 10 раз 03:13
В центре Москвы загорелся старинный дом: есть пострадавшие 02:45
Один человек погиб при пожаре в центре Москвы 02:39
Вандалы разрисовали здание консульства Венесуэлы в Гамбурге 01:53
Перевозивший игрока "Кардиффа" самолет найден на дне Ла-Манша 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 07:21
Рубрика: В мире

В ФРГ предложили пустить на военные объекты США в Европе инспекторов из РФ

Текст: Екатерина Забродина

К тому времени, когда США уже объявили о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД, группа политиков в Германии предложила план, который, по их мнению, мог бы спасти Договор.

Депутаты бундестага из правящих фракций, уполномоченные по вопросам внешней политики, озвучили идею, которая, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung,"помогла бы создать атмосферу доверия и вернуть США и Россию за стол переговоров".

Фото: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP
США давно хотели вернуть в арсеналы запрещенные ракеты

В отличие от официальной позиции правительства ФРГ, которое вслед за Вашингтоном настаивало на уничтожении российской стороной ракеты 9М729, Родерик Кизеветтер (ХДС) и Рольф Мютцених (СДПГ) предложили Москве "перенести ее как можно дальше на восток, по другую сторону Урала".

В то же время политики считают, что "Америка, в свою очередь, должна открыть доступ к своим ракетам-перехватчикам, размещенным в Румынии (база ПРО США в Девеселу - прим. РГ), для российских инспекций". По мнению Мютцениха, "у Москвы вызывает озабоченность тот факт, что противоракетный щит США становится все более плотным".

Одновременно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Spiegel вновь озвучил призыв к Соединенным Штатам разместить на территории республики американские ракеты с ядерными боеголовками. Позже в польском МИД заявили, что немецкий еженедельник неверно интерпретировал слова главы ведомства - якобы "название статьи не передает содержание разговора".

Обе инициативы, исходящие из Варшавы и Берлина, прокомментировал сенатор Алексей Пушков. "Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО", - написал политик у себя в Twitter.

МИД: Россия сделает все для своей безопасности после выхода США из ДРСМД

Напомним, Москва до последнего предлагала американской стороне сверить взаимные озабоченности относительно выполнения параметров Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако 2 февраля Дональд Трамп официально сообщил о запуске процедуры выхода США из ДРСМД.

Москва зеркально ответила на шаг Вашингтона: президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре.

В мире Европа Германия В мире США Русское оружие Вооружение России Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Венесуэла готова ответить на военное вмешательство США
На Украине рассказали об "обмане Запада"
Ирак подготовит проект разрыва соглашения по безопасности с США
В ФРГ предложили пустить на военные объекты США в Европе инспекторов из РФ