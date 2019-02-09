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Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

Поп-музыка
    09.02.2019, 15:07
Текст:   Олег Усков

Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.

Такое заявление продюсер сделал в эфире телеканала "Россия 1". Недоумевая в связи с тем, что помощники Толмацкого оставили его одного, когда рэперу стало плохо.

Фото: РИА Новости
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"Не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Сейчас СК ведет расследование, ведь это могло быть отравление", - сообщил продюсер.

Отмечается, что подозрения Разина разделяет и Роберт Елизарье, друг Децла, предполагающий, что Кирилла "могли устранить". Елизарье не верит в предварительно названную причину смерти Толмацкого (проблемы с сердцем), подчеркивая, что Кирилл "никогда не жаловался на здоровье" и смерть музыканта "не была естественной".

Ранее сообщалось, что Разин заподозрил певицу Наталью Штурм в убийстве певца Евгения Осина - в рекламных целях.

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