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13.02.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН прокомментировала новое видео с "угодьями" Цеповяза

Текст: Юрий Гень

В УФСИН России по Амурской области прокомментировали появившееся в интернете новое видео про "угодья" Цеповяза в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео неизвестный, остающийся за кадром, проводит экскурсию по отдельной территории внутри колонии, отгороженной забором и калиткой. Как утверждается, голос за кадром принадлежит самому Цеповязу. На записи видно много пчелиных ульев, огород, просторный земельный участок, похожий скорее на дачу, чем на колонию, где отбывают наказания. Также в кадр попала спальня, оборудованная в отдельном вагончике и место, где Цеповяз пьет чай и играет в нарды с каким-то человеком, которого называет просто Ванька.

Как прокомментировали видео в управлении ФСИН по Амурской области, запись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видеоролики. Все они были сделаны примерно в 2015 году.

Фото: Россия24
Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тысяч рублей в месяц

Как уже ранее писала "РГ", член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз переведен на время проведения следственных действий из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска.

Пристальное внимание к Цеповязу, отбывающему наказание в колонии, было привлечено в ноябре 2018 года, когда в интернете появились фотографии, на которых осужденный лакомился разными деликатесами.

Прокуратура Амурской области провела проверку в колонии № 3, где он отбывает срок. Там вскрылись серьезные нарушения со стороны администрации исправительного учреждения: для осужденного были созданы комфортные условия отбывания наказания - он получал вкусную еду, устраивал пирушки, пользовался мобильным телефоном, регулярно переписывался с сыном, получал доступ в служебные помещения колонии, встречался с другими заключенными, с которыми по закону строго запрещено видеться. При этом Цеповяз по решению суда должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Нарушения закона в исправительном учреждении стали поводом для отправки материалов проверок в следственные органы. Расследованием этого дела также занялась Генеральная прокуратура.

Позже самого Цеповяза перевели в штрафной изолятор, начальник управления ФСИН по Амурской области подвергся строгому дисциплинарному взысканию, против некоторых сотрудников колонии, где отбывал наказание Цеповяз, возбудили уголовные дела.

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