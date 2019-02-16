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Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Поп-музыка
    16.02.2019, 20:12
Текст:   Козьма Лоханкин

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чтоб моя душа тоже пела: умер Децл

По ее словам, ничто не предвещало трагедии. Кирилл делился многочисленными творческими планами. В частности, он собирался записать альбом и снять клип.

Также в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале она выразила свое восхищение поздним творчеством сына.

До этого Ирина призналась, что изначально не хотела, чтобы Кирилл продолжал музыкальную карьеру, желая ему судьбы дипломата, что стало причиной ссоры.

Скончался Децл совсем молодым - в 35 лет. По словам его матери, это произошло из-за огромных перегрузок, которым Кирилл себя подвергал.

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