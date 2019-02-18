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В прокат США выйдет скандальная комедия с женой принца Гарри Меган Маркл

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    18.02.2019, 00:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: UK Pool/ Sky News via AP Фото: UK Pool/ Sky News via AP
Фото: UK Pool/ Sky News via AP

Британский королевский дом, похоже, ждет не самый приятный момент в его истории: снятый еще в 2011 году телефильм "Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз" (The Boys & Girls Guide to Getting Down; не путать с одноименным независимым фильмом 2006 года) с супругой принца Гарри Меган Маркл в главной роли готовится к выходу в американский прокат. Об этом сообщает THR.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Пикантный момент заключается в том, что фильм, не гостивший ранее на больших экранах, представляют собой американскую молодежную комедию - со всеми вытекающими. Так что героиня герцогини Сассекской весьма ведет распущенный образ жизни и вдобавок злоупотребляет на экране запрещенными веществами. А с учетом того, как прохладно относится к профессии невестки (которую та была вынуждена оставить именно поэтому) королева Елизавета, нежности в их отношениях явно не прибавится.

Официально причина, по которой американские прокатчики решили приобрести фильм сейчас, не называется, но догадаться нетрудно: фигура Меган, которая сейчас к тому же находится в положении, вызывает пристальный интерес общественности по обе стороны Атлантики.

Что, кстати, совсем недавно заставило актера Джорджа Клуни призвать СМИ к ответственности и перестать травить несчастную девушку, которой и так приходится непросто. В частности, Клуни возмутила публикация личного письма Маркл к отцу. Он даже предостерегающе напомнил журналистам о печальной судьбе принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что Меган предложили вернуться к одно из главных ролей в ее актерской карьере - Рэйчел в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Создатели шоу сулят ей колоссальные деньги, однако в свете нетерпимости королевы к актерскому ремеслу возвращение Маркл в профессию едва ли состоится.

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