Еще одна жена Марата Башарова подала на развод из-за побоев

32-летняя Елизавета Шевыркова, роман с которой актера Марата Башарова начинался так современно и романтично - благодаря инициативе девушки в соцсетях, подкрепила ранее сделанное заявление действием - подала на развод.

Об этом сообщает KP.RU, приводя скан соответствующего документа.

Напомним. Скандал с избиением актером очередной супруги разгорелся два месяца назад, сопровождаясь конфузами - СМИ просто запутались в травмированных супругах артиста.

Уточнено: Шевырковой понадобилось два месяца, чтобы принять решение уйти от буйного мужа, отца своего ребенка - заявление подано в Бабушкинский мировой суд столицы.

На что сам виновник инцидента ранее отреагировал возмущенно, попрекнув жену отдыхом с их общим сыном в Таиланде. Пока сам он сидел в зимней Москве.

Меж тем вездесущий Сергей Шнуров посвятил всему этому стихи.