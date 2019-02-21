Новости

Актер из "Глухаря" получил травму головы на "Дне рождения Курта Кобейна" 19:22
Оззи Осборн снова отменил концерты из-за тяжелой болезни 19:06
Актриса сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла на 38-м году жизни 18:29
Вышел трейлер белорусского фильма ужасов "Упыри" 18:18
Вышел трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" с Харрисоном Фордом 17:59

Еще одна жена Марата Башарова подала на развод из-за побоев

Наше кино
    21.02.2019, 19:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

32-летняя Елизавета Шевыркова, роман с которой актера Марата Башарова начинался так современно и романтично - благодаря инициативе девушки в соцсетях, подкрепила ранее сделанное заявление действием - подала на развод.  

Об этом сообщает KP.RU, приводя скан соответствующего документа.

Напомним. Скандал с избиением актером очередной супруги разгорелся два месяца назад, сопровождаясь конфузами - СМИ просто запутались в травмированных супругах артиста.  

Уточнено: Шевырковой понадобилось два месяца, чтобы принять решение уйти от буйного мужа, отца своего ребенка - заявление подано в Бабушкинский мировой суд столицы.

На что сам виновник инцидента ранее отреагировал возмущенно, попрекнув жену отдыхом с их общим сыном в Таиланде. Пока сам он сидел в зимней Москве. 

Меж тем вездесущий Сергей Шнуров посвятил всему этому стихи.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Пьяный дебош избитого актера сериала "Солдаты" Абдулова попал на видео 17:00
Умер режиссер сериала о Мегрэ Клод Горетта 16:35
Вышел новый душераздирающий мультфильм от Pixar 16:15
Трейлер: The Highwaymen - Харрельсон и Костнер ловят Бонни и Клайда 16:00
⧣ Россия
Фото: "Марс Медиа"
Основные показы "Т-34" в США сопровождались аншлагами 11:11
Умер актер Леонид Сенченко 20.02.2019
СМИ: В Москве избили Виталия Абдулова за попытку выгнать проституток 20.02.2019
⧣ скандалы
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 20.02.2019
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 19.02.2019
13-летний сын Децла Антоний не одобрил идею снять фильм об отце 19.02.2019
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
"Старлей Смальков" из сериала "Солдаты" попал в больницу 19.02.2019
СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти 18.02.2019
Фото: Максим Виторган почти не спит 18.02.2019