Еще одна жена Марата Башарова подала на развод из-за побоев

32-летняя Елизавета Шевыркова, роман с которой актера Марата Башарова начинался так современно и романтично - благодаря инициативе девушки в соцсетях, подкрепила ранее сделанное заявление действием - подала на развод.
Об этом сообщает KP.RU, приводя скан соответствующего документа.
Напомним. Скандал с избиением актером очередной супруги разгорелся два месяца назад, сопровождаясь конфузами - СМИ просто запутались в травмированных супругах артиста.
Уточнено: Шевырковой понадобилось два месяца, чтобы принять решение уйти от буйного мужа, отца своего ребенка - заявление подано в Бабушкинский мировой суд столицы.
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Тайланд открылся для меня с новой стороны,последний раз и первый,я была здесь 6 лет назад...Для детей здесь рай и блаженство...Невероятно ласковое море,красивое и тёплое.Вкусная еда,солнце,фрукты. Это Королевство красок и улыбок.Закаты,рассветы,кокосы,крабы,креветки и манго💛🐒 #мармарыч #пхукет #камала
На что сам виновник инцидента ранее отреагировал возмущенно, попрекнув жену отдыхом с их общим сыном в Таиланде. Пока сам он сидел в зимней Москве.
Меж тем вездесущий Сергей Шнуров посвятил всему этому стихи.