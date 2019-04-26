Одним из главных событий Года театра станет первая постановка в России оперы "Три сестры" по мотивам чеховской пьесы.

Это произведение знаменитого венгерского композитора Петера Этвёша, родившееся на лионской сцене в 1998 году, считается последней великой оперой ХХ века. Первым дирижером, за нее взявшимся, был Кент Нагано, теперь "Три сестры" стали едва ли не самой репертуарной современной оперой в мире - она идет в Гамбурге, Париже, Вене, Брюсселе, Дюссельдорфе, Амстердаме. В России его "Три сестры" обретут жизнь на сцене театра "Урал Опера Балет" в постановке Кристофера Олдена (США), а ее автор встанет за пульт одного из двух оркестров. В преддверии премьеры композитор отвечает на наши вопросы.

Вы известны как мастер необычных звуковых решений. Какое новое звучание вы изобрели для "Трех сестер"?

Петер Этвёш: Использую традиционные инструменты: хотелось создать оркестровый и вокальный материал, доступный для репертуарных театров, а не только для тех, кто специализируется на современной музыке. Но есть особенность: в оркестровой яме - камерный ансамбль, а большой оркестр размещается над сценой. Два оркестра нужны для того, чтобы камерное звучание следовало психологическому развитию действия, а большой оркестр дал бы драматическое наполнение. Как в киномузыке: там главный объем звука тоже приходит из-за экрана.

Очень важное место в опере занимает гармонь - для меня это символ русской музыки. В моем детстве присутствие русской культуры в Венгрии ощущалось очень сильно, я слушал много русской музыки, популярной и классической, смотрел множество русских фильмов и русскую культуру впитал на глубочайшем уровне.

Каждому из героев оперы даны конкретные тембральные характеристики. На сцене 13 героев - и в оркестровой яме будут 13 инструментальных групп. Наташу представляют сопрано-саксофон и колокольчики; потомка немецких аристократов Тузенбаха - две валторны в духе традиций Бетховена-Шумана-Мендельсона; всех трех сестер символизирует струнное трио - однако каждой из героинь тембрально соответствует один из язычковых инструментов: Ирине - гобой, Маше - кларнет, Ольге - флейта. Персонажа на сцене может не быть, но стоит зазвучать соответствующему инструменту, и слушатель сразу поймет, о ком речь.

Почему вы выбрали в качестве сюжета пьесу Чехова?



Петер Этвёш: Причина очень личная. Я жил в Париже с сыном, он изучал философию в Сорбонне и был совершенно чеховским персонажем. Как-то раз он бросил: "Почему бы тебе не сделать "Трех сестер"? Вскоре он покончил с собой, и это горе обозначило для меня главный мотив пьесы: прощание. У Чехова все со всеми прощаются. Я в этой опере прощался с сыном…

За последние годы по всему миру "Трех сестер" ставили не менее двадцати раз. Чем вы объясняете такой успех?

Петер Этвёш: Не уверен, что этот вопрос надо задавать именно мне. Могу лишь предположить, что придуманная мною музыкально-драматическая концепция работает. Критики высоко оценили то, как мы с моей женой Марией Мезеи преобразовали пьесу в либретто. События разворачиваются не в том порядке, как у Чехова. С каждым из центральных персонажей связана своя линия действия, как в фильмах Куросавы. Вместо четырех действий - три секвенции: в каждой протекает вся история, но каждый раз с точки зрения Ирины, Андрея или Маши. Ольга не получила отдельной секвенции: в ее жизни прощание не играет роли, - и получилась история двух сестер и брата.

Не могу сказать, насколько новизна драматургии пришлась по душе публике, но музыка явно обладает сильным эмоциональным наполнением. Я опираюсь на западную оперную традицию, и если зритель чувствует себя в истории оперы как дома, для него понять "Трех сестер" не составит труда. Это связующее звено между музыкальным прошлым, настоящим и будущим. Думаю, успеху способствовало и то, что на премьере четыре женских партии пели четыре контратенора: они для меня как котурны в античном театре - приподнимают драму над повседневностью. Но я понимаю, что репертуарные театры не могут себе позволить пригласить сразу четырех контратеноров, и подготовил вариант для женских голосов. В Екатеринбурге прозвучит эта версия.

Кристофер Олден приступил к репетициям "Трех сестер". Фото: Ольга Керелюк.

Как автор произведения легко ли вы принимаете вторжение режиссера?

Петер Этвёш: Для меня важно одно: режиссер не должен идти против музыки. Один режиссер установил на сцене карусельные двери, закрыл глубину сцены и тем разрушил акустику - фактически уничтожил музыку оперы. Отношения между композитором и режиссером сложны еще и потому, что именно композитор является первым режиссером драмы, служащей основой для спектакля: создает из текста звучащую форму. Время в опере течет иначе, чем в драме, и важно, чтобы режиссер чувствовал природу этого иного времени.

Каждая опера в этом смысле уникальна. Мой идеал оперы не абстрактен - я люблю рассказать историю. История должна во мне звучать. Не то, что я слышу конкретные мелодии, гармонии. Скорее - некую звуковую массу. Если звуковой образ оперы Моцарта - шарик у меня на ладони, то образ оперы Мусоргского имеет совершенно другие размеры и форму. У каждой моей оперы свой звуковой образ - ведь истории тоже друг на друга не похожи. Если режиссер этот образ почувствует - все получится.

Чего вы ожидаете от российской версии?

Петер Этвёш: На премьере в Екатеринбурге я буду дирижировать большим оркестром на сцене, Оливер фон Дохнаньи - ансамблем в оркестровой яме и солистами. Пикантность всему придает то, что первый спектакль я не увижу из зала. Конечно, я останусь на второе представление, которое посмотрю уже в качестве зрителя.

Ожидания от постановки самые положительные: уж за произношение точно не надо волноваться, и я уверен: певцы и оркестр выступят прекрасно. Особая радость для меня, что эта постановка "Трех сестер" - первая в России. Я давно ждал этой минуты.