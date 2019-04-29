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29.04.2019 14:34
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, в каких городах России начнутся продажи Opel

Текст: Андрей Полухин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Семнадцать городов России входят в число приоритетных для марки Opel на первом этапе ее возвращения на наш рынок. Об этом стало известно из сообщения Группы PSA о поиске партнеров для реализации и обслуживания автомобилей немецкого бренда.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В частности, дилерские центры Opel планируется открыть в обеих столицах, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Воронеже, Челябинске, Ростове-на-Дону, Тольятти, Самаре, Волгограде, Тюмени, Сургуте, Ижевске, Ставрополе и Оренбурге. Чем обоснован именно такой выбор, неясно. Список не совпадает ни с рейтингом самых крупных или самых населенных пунктов страны, ни с перечнем городов, где продается больше всего автомобилей.

Для участия в предварительном отборе желающим дилерам необходимо подать свои заявки до 31 мая. Таким образом начать работу они смогут не ранее июля. Впрочем, в компании еще раз напомнили, что полномасштабную операционную деятельность Opel начнет в России в четвертом квартале.

Отметим, что информация Группы PSA впервые позволила понять, какой именно стратегии будет придерживаться Opel в России. Ранее высказывались предположения, что машины этой марки могут продавать и обслуживать в тех же автосалонах и сервисных центрах, что и Peugeot с Citroen. Однако, очевидно, немецкий бренд решено развивать самостоятельно, несмотря на то, что его автомобили получат те же платформы, что и его партнеры по Группе PSA.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Напомним, по последней информации, на заводе PSA Group в Калуге уже в мае начнется тестовое производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. Серийные модели пойдут в производство в третьем квартале года. В то же время кроссоверы Grandland X начнут импортировать из Германии.

#Opel