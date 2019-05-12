Ахмед Нахушев и его дочь вернули в семьи фронтовиков еще 35 боевых наград

В канун очередной годовщины Победы ярким событием завершился важный этап исследовательской и поисковой работы , которую ведут отец и дочь Нахушевы из города Баксан в Кабардино-Балкарии.Об их подвижнической работе мы уже рассказывали в проекте "Звезды Победы".

И вот новый рубеж: 8 мая 2019 года в Колонном зале Дома правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялась торжественная передача в семьи фронтовиков ордена Отечественной войны II степени и удостоверения к нему, а также удостоверений еще к 31 государственной награде.

Документы о боевой доблести пришли в семьи двадцати семи погибших участников Великой Отечественной и двух вернувшихся домой, но уже ушедших из жизни. От имени президента России наградные документы вручил временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

В тот же день, в присутствии родных и близких фронтовиков, чьи награды только сейчас пришли к законным наследникам, врио главы Кабардино-Балкарии вручил медаль Министерства обороны России "Памяти героев Отечества" Ахмеду Нахушеву. Тем самым была отмечена его многолетняя, совместно с дочерью Дианой, работа по розыску и передаче в семьи неврученных наград.

Как рассказал накануне сам Ахмед Беталович, они с Дианой уже вышли за пределы своей республики, помогают находить героев и их награды семьям фронтовиков в других регионах России.

"Мы провели поиск в отношении воинов, которые погибли, защищая Кабардино-Балкарию в годы войны, - поделился Ахмед Беталович. - По итогам этой работы в Республике Татарстан получит удостоверение к медали "За оборону Кавказа" внучка красноармейца Сармандеева Илендея Илендеевича, который погиб в бою при обороне села Кишпек. В городе Старый Оскол Белгородской области Станиславу Георгиевичу Мироненко передадут удостоверение к медали "За оборону Кавказа" его деда, интенданта 3-го ранга Мироненко Степана Федоровича, погибшего в бою за высоту "910" близ Атажукино. Надежде Ивановне Киселевой, проживающей в Калининграде, передадут удостоверение к медали "За оборону Кавказа" ее деда - сержанта Жадан Василия Григорьевича, погибшего в бою при освобождении села Малка".

Журналисты "Российской газеты", работающие в проекте "Звезды Победы", благодарят А.Б. Нахушева и его дочь Диану за деятельное сотрудничество и поздравляют с той оценкой, что дана их подвижническому труду.