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12.05.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: Звезды Победы

Ахмед Нахушев и его дочь вернули в семьи фронтовиков еще 35 боевых наград

Текст: Александр Емельяненков

В канун очередной годовщины Победы ярким событием завершился важный этап исследовательской и поисковой работы, которую ведут отец и дочь Нахушевы из города Баксан в Кабардино-Балкарии.Об их подвижнической работе мы уже рассказывали в проекте "Звезды Победы".

Фото: Новости дня 1 КБР/ youtube.com Фото: Новости дня 1 КБР/ youtube.com
Фото: Новости дня 1 КБР/ youtube.com

И вот новый рубеж: 8 мая 2019 года в Колонном зале Дома правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялась торжественная передача в семьи фронтовиков ордена Отечественной войны II степени и удостоверения к нему, а также удостоверений еще к 31 государственной награде.

Фото: Роман Мерзляков/ РГ
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Документы о боевой доблести пришли в семьи двадцати семи погибших участников Великой Отечественной и двух вернувшихся домой, но уже ушедших из жизни. От имени президента России наградные документы вручил временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

В тот же день, в присутствии родных и близких фронтовиков, чьи награды только сейчас пришли к законным наследникам, врио главы Кабардино-Балкарии вручил медаль Министерства обороны России "Памяти героев Отечества" Ахмеду Нахушеву. Тем самым была отмечена его многолетняя, совместно с дочерью Дианой, работа по розыску и передаче в семьи неврученных наград.

Фото: Николай Грищенко / РГ
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Как рассказал накануне сам Ахмед Беталович, они с Дианой уже вышли за пределы своей республики, помогают находить героев и их награды семьям фронтовиков в других регионах России.

"Мы провели поиск в отношении воинов, которые погибли, защищая Кабардино-Балкарию в годы войны, - поделился Ахмед Беталович. - По итогам этой работы в Республике Татарстан получит удостоверение к медали "За оборону Кавказа" внучка красноармейца Сармандеева Илендея Илендеевича, который погиб в бою при обороне села Кишпек. В городе Старый Оскол Белгородской области Станиславу Георгиевичу Мироненко передадут удостоверение к медали "За оборону Кавказа" его деда, интенданта 3-го ранга Мироненко Степана Федоровича, погибшего в бою за высоту "910" близ Атажукино. Надежде Ивановне Киселевой, проживающей в Калининграде, передадут удостоверение к медали "За оборону Кавказа" ее деда - сержанта Жадан Василия Григорьевича, погибшего в бою при освобождении села Малка".
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Журналисты "Российской газеты", работающие в проекте "Звезды Победы", благодарят А.Б. Нахушева и его дочь Диану за деятельное сотрудничество и поздравляют с той оценкой, что дана их подвижническому труду.

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В преддверии Дня Победы для меня стало большой честью передать удостоверения к государственным наградам родным и близким 29 героев-фронтовиков из Кабардино-Балкарии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Память о каждом из них навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков. Благодарю руководителя поисковых работ Ахмеда Нахушева и всех поисковиков республики, которые на протяжении многих лет прилагают активные усилия для того, чтобы спустя десятилетия награды нашли своих героев. Спасибо вам большое и успехов в вашей благородной миссии!

Публикация от Казбек Коков (@kokov_kazbek_)

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Звезды Победы: забытые подвиги
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