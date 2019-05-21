Выступление Лазарева на "Евровидении" посмотрели почти 9 млн человек

Видео с выступлениями на "Евровидении-2019" россиянина Сергея Лазарева, представившего композицию Scream в полуфинале и финале шоу и занявшего третье место, посмотрели на официальном YouTube-канале мероприятия почти девять миллионов раз.

Уточним, что речь идет именно о роликах с номером Лазарева. Соответственно, если суммировать с полными видео полуфинальных и финальных концертов, цифра разрастается до еще более впечатляющих объемов.

Ранее, напомним, вскрылось, что голландский победитель "Евровидения" нарушил одно из главных его условий, но организаторы конкурса заявили, что на самом деле никакого нарушения нет. И пересмотра итогов, как к тому призывали в Сети, не будет.

Сайт "РГ" провёл онлайн-трансляцию финала конкурса.