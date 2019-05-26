Papa Roach использует проверенную формулу, Godsmack демонстрирует зубовный скрежет, Дмитрий "Сид" Спирин устраивает акустический праздник непослушания, а Светлые и Темные Силы чудодействуют в "Дозор. True Magic Show" за 500 млн. рублей.

Кто играет: Группа Papa Roach.

Что играет: Ню-метал.

Почему идти: Найдя однажды золотую середину между рэпкором и альт-металом, лихой калифорнийский квартет продолжает усердно лепить золотые и платиновые альбомы, купаясь в деньгах и любви поклонников. Немного рева, пара секунд красивого пения, тяжелый гитарный рифф, надрывный рэп-речитатив и пара "факов" для приправы. Эта формула еще ни разу не подводила Papa Roach и, будем надеяться, сработает и сейчас.

Где, когда, сколько: Adrenaline Stadium (Москва); 2 июня; 2 400 - 12 000 руб.; А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 9 июня; 1 900 - 6 000 руб.

Кто играет: Группа Godsmack.

Что играет: Ню-метал.

Почему идти: Выбрав себе некогда название в честь песни Alice In Chains, бостонцы Godsmack продолжили дело великой группы с пугающей прямолинейностью. С тех пор минула уже почти четверть века, а Салли Эрна со товарищи и поныне громоздят потогонные хард-роковые риффы с изрядным креном в заполонивший все и вся альт-метал. На их концертах царит такой скрежет зубовный, что зрителям сразу становится понятно - слава одной из ведущих групп нелегкого жанра не случайна: как пел еще Джим Моррисон, никто не выйдет отсюда живым.

Где, когда, сколько: Adrenaline Stadium (Москва); 1 июня; 3 300 - 12 000 руб.; А2 Green Concert (Санкт-Петербург); 3 июня; 2 500 - 4 500 руб.

Кто играет: Дуэт "Спирин & Кежватов".

Что играет: Акустический панк.

Почему идти: Принято думать, что главной из всех добродетелей для панк-музыканта является драйв. В этом смысле московская группа "Тараканы!" считается одним из лучших концертных составов: бодрый темп песен, дикие гитары и адекватный этой музыке злой вокал. Однако в дуэте с Дмитрием Кежватовым лидер "Тараканов!" Дмитрий "Сид" Спирин отступает от банального электрического рубилова в сторону сырой и жесткой акустики. На первый план выходят недюжинный мелодизм и остроумие раздолбайских "тараканьих" песен. И все это на таком подъеме и в таком душевном исполнении, что пара часов, проведенных на концерте, станут явно не худшими в вашей жизни.

Где, когда, сколько: "Мумий Тролль Music Bar"; 31 мая (начало в 21.00); 1 000 - 1 500 руб.

Кто играет: Константин Хабенский, Николай Фоменко, Сергей Сафронов, группа Uma2rman, Серёга и др.

Что играет: "Дозор. True Magic Show".

Почему идти: Самый амбициозный проект года - магическое шоу с небывалым уровнем спецэффектов по мотивам бестселлеров С. Лукьяненко. На протяжении 11 дней в Крокус Сити Холле можно будет наблюдать чудодейства в Сумраке, где Светлые и Темные Силы способны проявить себя в полной мере. Сценическая версия фэнтези о войне злых и добрых вампиров в отдельно взятом московском районе призвана убедить скептиков в том, что магия существует. Доказательства предъявят более 100 артистов, иллюзионистов и музыкантов, занятых в шоу, стоившем 500 млн. рублей.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 30 мая - 9 июня; 1 000 - 12 000 руб.

Кто играет: Эйнар Селвик.

Что играет: фолк.



Почему идти: Суровый норвежский скальд, в прошлом году вместе со своей группой устроивший настоящий праздник для всех любителей скандинавского фолка, снова приедет в нашу страну. На этот раз - сам, без ансамбля. В программе - как сольные вещи Эйнара, так и знаменитые композиции Wardruna, известные по культовому сериалу "Викинги". Плюс - материал из недавно вышедшего альбома Skald.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 3 июня; 500 - 1 000 руб.

Кто играет: Люка Дебарг.

Что играет: Д. Скарлатти - Избранные сонаты для фортепиано, Н. Метнер - Соната соль минор, Ф. Лист - Соната-фантазия "По прочтении Данте".

Почему идти: Каждый сольный концерт Люки Дебарга неизменно становится аншлаговым - что бы ни играл фаворит российской публики, занявший на Международном конкурсе им. Чайковского лишь четвертое место. Равель и Дебюсси в исполнении француза звучат бесподобно, но Скарлатти и Метнер... В интервью Дебарг клянется в искренней любви к музыке первого ("Это один из моих любимых композиторов") и второго ("С ним попадаешь прямо в пантеон"), а взаимна ли эта любовь, нам предстоит проверить на двух концертах с одинаковой программой. Причем самые привередливые слушатели выберут зал "Филармонии-2", акустика которого идеально соответствует фортепианным рециталам.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 27 мая; 1 500 - 7 000 руб.; Большой зал Консерватории; 28 мая; 1 500 - 7 000 руб.

Кто играет: Стефано Боллани и Чано Домингес.

Что играет: Латино-джаз.

Почему идти: Безотказный рецепт удовольствия - не легкомысленный, но легко воспринимаемый джаз с черно-белыми клавишами в главных ролях. Итальянец Стефано Боллани и испанец Чано Домингес обладают страстной и чувственной манерой игры, и кроме того у них зажигательный репертуар с уклоном в латино. Из этого нехитрого алгоритма - "играть то, что нравится, и так, как нравится" - фортепианный дуэт выжимает все. Если вам по душе импровизация, фламенко и боссанова - приходите обязательно.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 30 мая; 300 - 2 800 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Белинда Дэвидс и Дантанио.

Что играет: Музыкальные хиты Голливуда.

Почему идти: "Серенада солнечной долины" и "Телохранитель, "Крестный отец" и "Звездные войны", "Титаник" и "Ла-Ла Ленд" - саундтреки к этим блокбастерам вначале способствовали их успеху, а затем зажили своей самостоятельной жизнью. В обновленную программу оркестра "Русская Филармония" вошли музыкальные "визитные карточки" Голливуда. Сочетание оркестровой мощи и проникновенного вокала с духоподъемными мелодиями, настроение от романтического адажио до жестокого саспенса. Музыка вне времени и пространства, архаичная и модная одновременно.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 29 мая; 800 - 5 000 руб.