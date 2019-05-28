Фанаты "Игры престолов" определили "короля второго плана"

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Фанаты "Игры престолов" определили персонажа, прошедшего самый, наверное, увлекательный путь по миру завершившейся недавно телесаги. При этом оставаясь в тени и не обращая на себя внимания основноый части зрителей.

Как выяснилось, безымянный герой, исполненный североирландским актёром массовки Эндрю Макклэем, умудрился поучаствовать почти во всех значимых событиях сериала, начиная с пятого сезона.

В их числе: сожжение религиозным фанатиком Станнисом собственной юной дочери, Битва бастардов (на стороне Джона Сноу), коронация короля Севера, сражение с Королём Ночи, бойня у Королевской Гавани и другие примечательные сцены.

Макклэя уже окрестили "королём второго плана" и "самым преданным" из персонажей саги.

Напомним, ранее в Сети привлекли внимание отрывки из документального фильма "Последний дозор", на которых запечатлена реакция основных актёров на развязку сюжета.