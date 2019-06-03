Экономический рост Мальты остается одним из самых быстрых в Европе, а экономика страны в последнее время стала намного более диверсифицированной и в ряде секторов демонстрирует исключительные результаты.

Небольшая по размерам Мальта всегда двигалась вперед и меняла парадигму своей экономической реальности.

Именно по этой причине правительство постоянно работает над тем, чтобы стимулировать нынешний позитивный деловой климат и добиваться исключительных результатов. Страна зарегистрировала первый профицит с 1981 года, нарушив цикл заимствований для финансирования годового дефицита.

Еще в 2012 году Мальта была на 102-м месте в докладе Всемирного банка Doing Business. Всего за 5 лет она поднялась на 26-е место. Были проведены серьезные реформы в сфере налогообложения и льгот, но это еще не все. Страна активно инвестирует в человеческий капитал, исследования и разработки. Министерство экономики, инвестиций и малого бизнеса всегда было в авангарде перемен и инноваций, из года в год выдвигая различного рода инициативы.

"Само собой разумеется, что процветание любой экономики зависит от ее способности к инновациям, и наша развивающаяся экономика имеет все необходимые ингредиенты для процветания. В прошлом законодательном сезоне мы приняли политику развития институциональной среды для поддержки инноваций и планируем развивать эту стратегию. Мы считаем, что на этом фронте нет места для самоуспокоенности, - объясняет достопочтенный министр Кристиан Кардона. - Мы продолжим целенаправленно использовать инвестиции компаний фармацевтического, финансового, туристического секторов, морского и авиационного транспорта, а также творческих отраслей".

Мальта создала сильную сеть институтов, которая приветствует и поддерживает иностранных бизнесменов и инвесторов в их усилиях по выходу на мальтийский рынок. Среди них - Торгово-промышленная палата Мальты, которая возглавляет сеть дочерних учреждений, таких как Trade Malta и Education Malta, и участвует в управлении другими государственными корпорациями, такими как Malta Enterprise.

Фрэнк Фарругия.

Фрэнк Фарругия, председатель корпорации Education Malta:

Мальта является ценным местом для ведения бизнеса в Европе и Северной Африке. За 170 лет своего существования Палата готова поделиться своим обширным опытом и знаниями с бизнес-игроками, желающими выйти на мальтийский рынок.

Кристиан Кардона.

Кристиан Кардона, министр экономики, инвестиций и малого бизнеса:

Мальта - прекрасное место, полное возможностей для успешных инновационных экспериментов. Правительство делает все возможное, чтобы создать правильную экосистему для процветания нашей страны. Я призываю вас изучить и освоить множество возможностей, которые ожидают вас и вашу организацию.