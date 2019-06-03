Объекты застройщика MIDI PLC эксклюзивны

MIDI plc - самая известная компания-застройщик на Мальте, которая возводит на островах роскошные жилые комплексы.

MIDI plc зарегистрирована на Мальтийской фондовой бирже. В 2000 году компания заключила с государством контракт на застройку района Тинье Поинт (Tignе Point) в городе Слима и острова Маноэль в гавани Марсамксетт. Недвижимость в этих местах пользуется наиболее высоким спросом. На местном рынке недвижимости название компании MIDI plc стало синонимом эксклюзивности, а жилой комплекс в Тинье Поинт привлекает покупателей недвижимости со всего мира.

Итак, Тинье Поинт - это первый проект компании MIDI plc. Он находится в городе Слима - международном деловом центре Мальты - и зарекомендовал себя как один из самых престижных районов страны. Этот полностью пешеходный район включает в себя роскошные апартаменты, торговый центр, рестораны, бутики и эксклюзивные удобства для жильцов. Многие экспаты со всего мира, включая граждан России, предпочитают селиться в Тинье Поинт. Проект почти завершен, и сейчас MIDI plc продает последние апартаменты в отмеченном наградами жилом комплексе Q2.

А вот новый проект MIDI plc находится на небольшом острове Маноэль в гавани Марсамксетт. Проект разработало всемирно признанное архитектурное бюро Foster + Partners. MIDI plc стремится создать для апартаментов новый уровень роскоши и не жалеет средств и идей для достижения этой цели.

Кроме апартаментов с прекрасным дизайном в жилом комплексе создадут марину мирового класса, пятизвездочный отель, просторный парк и различные эксклюзивные удобства для проведения досуга. В жилой комплекс также впишут некоторые исторические постройки Мальты, например, средневековый форт Маноэль.

Таким образом, у жителей автономного островка, соединенного с островом Мальта мостом, появятся дополнительные места для отдыха и культурных мероприятий.