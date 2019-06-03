Мальта
03.06.2019 21:25
Российская газета - Спецвыпуск № 119(7877)

Знание 7 LVL

Текст: Стефан Велла (генеральный директор MCAST)
Колледж искусств, наук и технологий предлагает разнообразные программы обучения
Основанный в 2001 году Мальтийский колледж искусств, наук и технологий (MCAST) - ведущее учебное заведение профессионально-технического образования в стране.

В состав MCAST входят шесть филиалов на островах Мальта и Гозо. Колледж предлагает 180 курсов полного учебного дня и более 300 курсов неполного учебного дня, по окончании которых учащиеся получают соответствующие документы от сертификатов до магистерских дипломов (1-7 уровни по системе Malta Qualifications Framework). Благодаря разнообразию учебных программ, которые преподаются на английском языке, сообщество иностранных студентов колледжа постоянно растет. Абитуриенты могут подать документы для поступления в индивидуальном порядке, и тогда им помогут выбрать программу в соответствии с их интересами и уровнем подготовки. Кроме того, MCAST предлагает коллективные программы обучения для групп, участники которых имеют общие интересы или цели. Это позволяет сделать процесс обучения и его сроки более гибкими.

https://www.mcast.edu.mt/

Телефон: +356 23987879

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