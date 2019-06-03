История здравоохранения Мальты насчитывает уже несколько веков, и именно на ней основывается дальнейший рост в медицинской и фармацевтической промышленности страны.

Сегодня Мальта может похвастаться не только лучшими медицинскими услугами в регионе, но и успехами обрабатывающей промышленности и сопутствующих сфер деятельности. Благодаря наличию множества вспомогательных служб наиболее развитый сектор в фармацевтической отрасли - это производство препаратов-копий (дженериков). Среди других развитых секторов - производство медицинской техники и, в последнее время, обезболивающих препаратов растительного происхождения. Соответствующие образовательные инициативы обеспечат непрерывное развитие медико-биологической отрасли и помогут удовлетворить потребности будущих поколений.

На Мальте присутствуют компании мирового уровня. Это означает и наличие высококвалифицированной рабочей силы, которая необходима для такого высокотехнологичного и сопряженного с рисками производства. Кроме того, некоторые компании перенесли сюда свои научные лаборатории и проводят на Мальте разработки, прототипирование и тестирование продукции. Законодательство разрешает проведение начальных стадий разработки, тестирование и хранение запасов продукции, гарантируя, что дженерик окажется на рынке первым после истечения срока действия патента, принадлежащего производителям оригинальных препаратов.

Мальта приняла закон, который позволяет производить медицинские продукты на растительной основе. Закон ориентирован на создание центра передового опыта, где планируется проводить исследования процессов и продуктов, а также клинические исследования, что позволит разрабатывать и регистрировать на Мальте новые оригинальные лекарства. Некоторые ведущие мировые компании этой отрасли, а также научно-исследовательские институты, в которых проводят процедуры валидации, уже претворяют в жизнь планы по началу здесь своей деятельности, и Мальта, безусловно, станет одной из основных платформ создания новых лекарств в рамках Евросоюза.

Марио Галеа, генеральный директор агентства Malta Enterprise:

На Мальте не только лучшие медицинские услуги в регионе, но и процветающая обрабатывающая промышленность.