Мальтийская юридическая фирма Chetcuti Cauchi благодаря своему 17-летнему опыту является по-настоящему международной компанией с офисами в 7 городах Европы и Азии и командой из более чем 180 юристов и консультантов.

Программа индивидуальных инвесторов и программа проживания (резидентуры) являются первым набором услуг, предлагаемых фирмой, которая объективно консультирует по всем программам, доступным на международном уровне.

"Мы рассматриваем программу индивидуальных инвесторов как одну из наиболее авторитетных программ такого рода, - объясняет старший партнер направления "Глобальное резидентство и гражданство" доктор Жан-Филипп Кеткути. - Эта программа очень подходит для граждан России, поскольку 43 процента утвержденных заявок были предоставлены обладателям российских паспортов". Иностранцы, не желающие приобретать гражданство другой страны, могут выбрать Мальтийскую программу проживания (резидентуры), которая предоставляет утвержденным заявителям постоянное проживание с первого дня, не требуя минимального ежегодного пребывания.

В связи с этими программами фирма разработала второй набор услуг, основанный на секторе недвижимости, в котором команды помогают определить наилучшие инвестиции в недвижимость для своих клиентов - от вторичного жилья до коммерческой недвижимости или проектов развития на Мальте, в Европе и на международном уровне.

Фирма также накопила значительный опыт в инновационном секторе, связанном с финансовыми технологиями, и, в частности, в нише блокчейна и криптовалют. Шесть лет назад именно она позаботилась о создании первого криптообмена на Мальте. "Мы уже рассчитываем на ряд российских клиентов в проектах блокчейна и чисто финтех-проектах и с нетерпением ждем развития этого сегмента", - говорит доктор Присцилла Мифсуд Паркер, старший партнер направления "Корпорации, Трасты и Финтех".

Компания также предлагает свои услуги в таких секторах, как игорный бизнес, регистрация суперъяхты и частного самолета, и, конечно, консультации по корпоративному налогу и международным налогам в любом секторе.

Жан-Филипп Кеткути.

Доктор Жан-Филипп Кеткути, старший партнер, "Глобальное резидентство и гражданство":

Как юридическая фирма мы располагаем крупнейшим российским отделением на Мальте, имеющим специальную российскую команду для наилучшего удовлетворения потребностей наших российских клиентов и готовы делиться своим опытом с потенциальными клиентами во всех сферах нашей деятельности.

Тел. +356 22056604: askjpc@cclex.com

Присцилла Мифсуд Паркер.

Доктор Присцилла Мифсуд Паркер, старший партнер, "Корпорации, Трасты и Финтех":

В настоящее время все страны нуждаются в быстрых банковских услугах и платежах. На Мальте как сама индустрия, так и правительство готовятся к тому, чтобы принять у себя больше игроков финтех-среды, которые смогут обслуживать весь мир, находясь территориально на Мальте.

Тел. +356 22056603: askpmp@cclex.com