Мальта становится Меккой европейского образования

Корпорация Education Malta была основана в 2016 году, и с тех пор в стране было осуществлено множество инициатив в сфере международного образования.

Чарльз Заммит, председатель корпорации Education Malta.

Благодаря совместным усилиям корпорации Education Malta, Министерства образования и трудоустройства и Палаты торговли, предпринимательства и промышленности Мальты, островное государство стало важной точкой на карте международного высшего образования.

Многие международные образовательные учреждения стремятся открыть здесь свои филиалы. Страна интересна инновационными направлениями обучения: криминалистика, медицина, информатика, искусственный интеллект, блокчейн и инженерия.

Эварист Бартоло, министр образования и трудоустройства Мальты.

В ноябре 2017 года премьер-министры Мальты и России подписали Меморандум о взаимопонимании, что позволило странам признавать академические квалификации образовательных учреждений, аккредитованных соответствующими органами обеих стран. В прошлом году на Мальту изучать английский язык приехали 5,4 тысячи российских студентов, что на 11 процентов больше, чем в 2017 году.

А недавно было объявлено: чтобы облегчить иностранным студентам приезд и пребывание на Мальте на время обучения, студентам из РФ, приезжающим на курсы продолжительностью менее 90 дней, будет выдана краткосрочная шенгенская виза; студенты, обучающиеся на курсах полного дня (продолжительностью более 90 дней) и получающие высшее образование, получат возможность работать не более 20 часов в неделю, начиная с первого года обучения.

Чарльз Заммит, председатель корпорации Education Malta:

Цель корпорации Education Malta - увеличить интерес к сфере высшего образования путем поддержки международных учреждений, которые стремятся расширить деятельность на Мальте, от чего выиграют как местные, так и иностранные студенты.

Эварист Бартоло, министр образования и трудоустройства Мальты:

В течение прошлого года Мальта была среди стран, вложивших много средств в технологии обучения, чтобы улучшить качество учебных заведений.