Мальта - страна с богатой культурной историей, приятным солнечным климатом, богатой историей и великолепной природой.

В сочетании с широкими возможностями для развлечения и гостеприимной и безопасной обстановкой это делает Мальту не только популярным направлением для отдыха, но и страной, которую выбирают для переезда, в том числе и вместе с семьей, приобретения второго жилья или жительства после выхода на пенсию.

С каждым годом архипелаг привлекает все больше экспатов, которые остаются на Мальте, что приводит к огромному спросу на недвижимость. Спрос на высококлассную недвижимость способствовал появлению целого ряда проектов жилых комплексов, которые представляют собой сочетание роскошных апартаментов, торговых центров и мест для досуга. Многие элитные объекты недвижимости располагаются в тех районах острова, где открывается вид на море и есть развитая инфраструктура.

Проекты, ориентированные на историческое наследие, интегрируют исторические здания и места в планы новой застройки, чтобы создать среду, в которой людям нравится работать и жить. Процветающая экономика страны и приток иностранного капитала питают спрос на коммерческую недвижимость и стимулируют строительство новых и обновление старых офисных зданий.

За последние несколько десятилетий этот сектор рос очень быстро. Сейчас доходность от сдачи недвижимости в аренду превышает 6 процентов, а прирост капитала может достигать 25 процентов в год, что делает Мальту одной из самых прибыльных стран для инвестирования в Европе и во всем мире.

Объединяя большинство застройщиков и агентов по операциям с недвижимостью, Ассоциация застройщиков Мальты поддерживает строительство объектов недвижимости в стране. В 2017 году ассоциация совместно с государством создала Фонд недвижимости Мальты (Property Malta Foundation), чтобы облегчить продвижение страны в качестве направления для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости в Средиземноморье. Иностранные инвесторы могут воспользоваться рядом инициатив и получить поддержку от множества компетентных юридических и аудиторских фирм, которые готовы помогать им не только в течение всего процесса приобретения недвижимости, но и в дальнейшем.

Сандро Четкути.

Сандро Четкути,

Президент Ассоциации застройщиков Мальты:

Благодаря растущему спросу на аренду недвижимости и стабильному увеличению стоимости капитала, Мальта - это одно из лучших мест для выгодных долгосрочных инвестиций в недвижимость.