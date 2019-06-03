Мальта - маленькое государство с большой экономикой

Расположенная в самом сердце Средиземного моря, Мальта является самым маленьким государством - членом ЕС.

Страна, известная своей 7000-летней историей и тем, что 300 дней в году здесь светит солнце, стала однойиз самых примечательных в Еврозоне. Признанная за свою деловую ориентаци., современную инфраструктуру и скромные затраты на ведение бизнеса, она стала популярной страной для начинающих предпринимателей и многонациональных компаний.

Экономика тянется вверх

Высокие экономические показатели Мальты неоднократно получали признание от различных международных организаций, таких как Европейская комиссия, Международный валютный фонд и агентства кредитного рейтинга. В 2018 году мальтийская экономика выросла на 7,2 процента, и это самая быстрорастущая экономика в еврозоне. Она хорошо сбалансирована и ориентирована преимущественно на экспорт.

Рынок труда на Мальте также демонстрирует очень хорошие результаты: самый быстрый темп роста занятости (4 процента) среди всех 28 стран - членов ЕС. "Мальта стала ведущим государством, привлекающим перспективных специалистов со всего мира", - объясняет доктор Кристофер Ферн, заместитель премьер-министра. Осознавая свои ограничения по размеру при населении чуть более 434 тысячи человек, страна активно приветствует иностранцев, иностранный бизнес и инвестиции.

Чтобы регулировать процесс заселения страны, здесь созданы агентства по получению гражданства и виз, которые стремятся продвигать и ускорять все эти процессы. Схемы проживания на острове предлагают благоприятные условия для иностранцев, желающих переехать сюда. Наиболее перспективными для прямых иностранных инвестиций мальтийское правительство считает отрасли с высокой добавленной стоимостью: блокчейн, финансовые услуги, здравоохранение и фармацевтическую промышленность, образование, морское дело, авиацию и строительный сектор.

Сильный и последовательный рост ведет к тому, что страна становится местом дислокации для ряда транснациональных компаний, стремящихся перенести свою деятельность или ищущих идеальный рынок в ЕС и Средиземноморье. Основными сильными сторонами страны являются ее эффективная и квалифицированная рабочая сила, а также гибкость и близость правительства и лиц, принимающих решения, использование английского в качестве делового и официального языка, привлекательная правовая и фискальная база для международных компаний и инвесторов, а также низкие эксплуатационные расходы. Не говоря уже о стратегическом расположении, высокой связи с ЕС и в регионе, а также о безопасной окружающей среде, качестве жизни и приятном климате, которые остров предлагает круглый год.

Дипломатические отношения между Мальтой и Россией завязались более 50 лет назад, а совместные усилия привели к подписанию соглашения об отказе от двойного налогообложения в 2013 году, которое послужило важным инструментом для выведения торгово-экономических отношений между двумя странами на новый уровень.

Мальта продолжает предлагать значительные преимущества российским предпринимателям, частным лицам и инвесторам, которые ищут безопасную, но привлекательную бизнес-среду.

За здоровьем - на Мальту

В течение ряда лет Всемирная организация здравоохранения признавала, что на Мальте сложилась одна из самых эффективных систем здравоохранения в мире. Медицинские услуги на Мальте бесплатны для местных жителей и иностранцев, легально проживающих в стране. Этот сектор может гордиться целым рядом государственных и частных больниц, клиник и медицинских центров, обслуживаемых лучшими врачами и медсестрами, получившими обучение мирового уровня. Отрасль здравоохранения находится на авангарде технологий и инноваций благодаря пилотным проектам, внедряющим системы дистанционного мониторинга пациентов и роботизированных систем хирургии и приема лекарств, а также потенциальному внедрению блокчейна в фармацевтическую промышленность. Поставив целью стать международным медицинским центром, Мальта активно приглашает специалистов мирового уровня к работе в сфере медицинских услуг, образования, исследований, туризма и фармацевтической промышленности.

Кристофер Ферн, Достопочтенный доктор, заместитель премьер-министра и министр здравоохранения:

Кристофер Ферн.

Благодаря отличным экономическим показателям и деловому климату, удобному географическому положению и безопасной среде Мальта становится местом, где можно отлично жить, работать и инвестировать. Наша система здравоохранения доступна каждому человеку, обосновавшемуся в стране, и это является лучшим свидетельством нашего желания приветствовать иностранцев.