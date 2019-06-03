Мальта славится не только тысячелетней историей

Главные достопримечательности Мальты - стабильная и растущая экономика, пользующиеся признанием системы здравоохранения и образования и высококвалифицированная рабочая сила.

И все это - в стране с богатой культурой, длинной историей и очень дружелюбными жителями.

А недавно исполнилось пять лет с момента запуска на Мальте программы Индивидуального инвестора (MIIP). Она разработана специально для людей, не являющихся гражданами островного государства, но желающих получить второе гражданство с помощью инвестиций в экономику этой страны. Агентство по вопросам программы Индивидуального инвестора Мальты (MIIPA) отбирает успешные и состоятельные семьи иностранных граждан, способных внести вклад в развитие мальтийского общества: стимулировать рост экономики, создавать новые рабочие места, увеличивать государственный бюджет и в то же время наращивать человеческий капитал на островах.

И сейчас Мальта является лидером в секторе программ получения гражданства в обмен на инвестиции и тесно сотрудничает с международными институтами, чтобы сделать программу удобной как для лиц, подающих заявку на участие в ней, так и для всех других заинтересованных лиц. В ходе рассмотрения заявок применяется комплексная юридическая проверка - это гарантия того, что в программу попадут только те заявители, которые действительно соответствуют всем требованиям. Для получения гражданства одного богатства мало.

Программа получения гражданства помогла привлечь талантливых предпринимателей мирового масштаба, которые привносят свои знания и опыт на острова, где для них и их бизнеса открываются новые возможности. И благодаря этой программе Мальта постепенно становится центром инноваций в Европе. Здесь уже приняты законы о блокчейне и искусственном интеллекте. Недавно государство приступило к реализации национальной космической стратегии, конечная цель которой - создание правовой базы и платформы, с помощью которой компании в этом секторе смогут получить стимул к своему развитию.