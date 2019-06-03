С момента интеграции c ЕС в 2004 году Мальта развивается как сильный финансовый центр, который ежегодно привлекает все больше прямых иностранных инвестиций и постепенно становится международным банковским центром и центром финансов в Средиземноморском регионе.

Быстро растущие и динамичные банки на острове хранят депозиты на сумму более 30 миллиардов евро.

За последние 7-8 лет финансовая отрасль переживала бурный рост. Сейчас на ее долю приходится более 10 процентов ВВП страны, в ней занято более 10 тысяч работников и насчитывается 500 лицензированных операторов.

Мальта признана во всем мире как носитель передового опыта в сфере финансовых услуг, выделяясь многочисленными конкурентными преимуществами. В стране успешно работают международные лидеры в этом секторе: HSBC, Atlas, Mapfre, Alter Domus, причем некоторые - около 40 лет.

Мальта позиционирует себя международным лидером на карте финансовых технологий. В ноябре 2018 года она законодательно закрепила правовую определенность пространства, где используются цифровые финансовые продукты и услуги, например, виртуальные валюты и ICO. Финансовые технологии - это будущее, и финансовые учреждения должны адаптироваться к технологиям драматическим образом. Благодаря своей пионерской нормативно-правовой базе Мальта имеет все возможности стать международным лидером в сфере финтех.

Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) отвечает за выдачу лицензий желающим зарегистрироваться на Мальте. Недавно оно утвердило первую партию из 14 агентов виртуальных финансовых активов (VFA).

Эдвард Шиклуна.

Эдвард Шиклуна, Достопочтенный профессор, министр финансов:

С профицитом в размере более 250 миллионов евро и государственным долгом, который в настоящее время составляет всего 46 процентов, экономика Мальты обеспечивает безопасность и стабильность, необходимые любому международному инвестору. Мы с нетерпением ждем укрепления наших дружеских и деловых отношений с Россией.

Джозеф Портелли.

Джозеф Портелли, исполнительный председатель Мальтийской фондовой биржи:

Мальта становится центром передового опыта в мире глобальных цифровых инноваций, и, как первая и старейшая в стране, Мальтийская фондовая биржа также остается ведущим местом регистрации STO (криптовалюта, форма инвестирования блокчейн-проектов) на архипелаге.