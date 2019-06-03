Тенденция получения второго вида на жительство будет крепнуть

Программа Мальты по получению вида на жительство в обмен на инвестиции (MRVP) была запущена в 2015 году. Продвигает ее Агентство по вопросам резидентских виз Мальты (MRVA).

Менее чем за четыре года MRVP зарекомендовала себя как надежная, выгодная и конкурентоспособная программа. Она позволяет бенефициарам пользоваться преимуществами второго вида на жительство в сочетании с возможностями, которые им может предоставить Мальта - совсем небольшая, но зато политически стабильная страна с процветающей экономикой, идеально подходящая для переезда и проживания с семьей и ведения предпринимательской деятельности.

В течение последних полутора лет популярность программы сильно возросла. Она привлекла почти 1500 заявителей. Обработать такой массив заявок было непросто, ведь сотрудники MRVA проводят комплексные проверки заявителей и членов их семей. И здесь главное - нащупать баланс между эффективностью проверок и сохранением темпов рассмотрения заявок.

Агентство MRVA молодое, и оно должно развиваться вместе с программой MRVP. Я не так давно вступил в должность руководителя Агентства, и моя главная задача - сделать так, чтобы оно развивалось и крепло, при этом изучать и анализировать новые возможности, которые MRVP может предложить клиентам.

Сейчас в мире наблюдается тренд получения второго вида на жительство. Это, безусловно, заметили и на Мальте. Во всем мире люди ищут для себя и своих детей лучшие условия для жизни, работы и учебы, перспектив для развития бизнеса и укрепления благосостояния. А между тем будущее некоторых регионов находится под угрозой геополитической и социально-экономической нестабильности. В таких условиях вполне естественно желание людей создать для себя и своих семей "страховку" на случай, если их регион вдруг начнет лихорадить. И в этом случае обеспечить себе доступ к образованию и профессиональным возможностям, свободу передвижения и выбора места жительства.

Чарльз Мицци, руководитель Агентства по вопросам резидентских виз Мальты:

Чарльз Мицци.

Заявителей MRVP множество. Большинство из них - из Китая, но мы видим интерес и из таких регионов, как Ближний Восток, Россия, Турция, Южная Африка и Индия.

В целом мы ожидаем, что тенденция получения второго вида на жительство будет продолжать укрепляться, и с каждым годом все больше политически стабильных стран будут предлагать такую услугу в обмен на инвестиции.