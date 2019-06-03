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03.06.2019 11:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"

Текст: Анна Бондаренко

Компании, занимавшиеся отловом косаток и белух и содержанием их в так называемой "китовой тюрьме", объяснили проведение экскурсий для детей, о которых сообщили зоозащитники, сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании "Афалина", которого цитирует агентство, "предприятия, получившие квоты на вылов мормлеков в культурно-просветительских целях, проводят культурно-просветительскую деятельность согласно планам, которые были утверждены Росрыболовством при выдаче квот. Экскурсии в центр адаптации предусматривают соглашение, подписанное с властями региона".

Фото: Gettyimages
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О бесплатных экскурсиях для детей стало известно от зоозащитницы Нины Зыряновой, которая сняла приезд групп детей в "китовую тюрьму" на видео и выложила ролик в социальную сеть. По ее мнению, это делается для того, чтобы животные привыкали к присутствию людей.

Между тем, эксперты из команды французского океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая в апреле приезжала в Приморье, чтобы оценить состояние томящихся в неволе косаток и белух, и предложить оптимальные варианты их выпуска на волю, однозначно рекомендовали до выпуска отучить косаток от общения с человеком, иначе их выживание окажется под угрозой.

Справка "РГ"

В бухте Средняя Приморского уже почти год находятся десять косаток и 87 белух. Морские животные предназначались для продажи в океанариумы.

В минувшую пятницу Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитных общественных организаций "Экологическая вахта Сахалина", "Бумеранг", "Друзья океана" и граждан, объединившихся в общественную коалицию "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям, занимавшихся отловом морским животных - "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий". Суд признал незаконными решения Росрыболовства о представлении квот на вылов косаток и белух этим четырем предприятиям, но отказал в требовании к Роспотребнадзору выпустить животных. Доводы суда станут известны 5 июня, когда будет готова мотивировочная часть решения.

На одном из заседаний суда представитель компании "Афалина" заявил, что не собирается выпускать животных, так они являются его собственностью. Правда, через несколько часов он изменил мнение, сказав, что решение о выпуске животных будет принято согласно рекомендациям ученых и руководства России.

Ранее в беседе с журналистами отловщики называли стоимость животных. Так, цена одной косатки достигает 3,5 миллиона долларов, белухи - 150 тысяч долларов.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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