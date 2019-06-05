В Минкульте разъяснили ситуацию с удалением сцен из "Рокетмена"

Завтра, 6 июня, в российский прокат выходит фильм Декстера Флэтчера "Рокетмен" . Картина была показана на недавно завершившемся Каннском кинофестивале в рамках программы "В конкурсе вне конкурса", Элтон Джон лично приезжал представить ее вместе с исполнителем главной роли Тэроном Эджертоном и другими членами съемочной группы. Однако после российской премьеры фильма разгорелся скандал - выяснилось , что прокатчик выпускает в России версию фильма с купюрами.

Министр культуры РФ Владимир Мединский вчера на премьере фильма "Донбасс. Окраина", которая прошла в московском кинотеатре "Октябрь", впервые со времени российской премьеры (а она была 30 мая) прокомментировал ситуацию в кулуарах корреспонденту "Интерфакса".

В частности, министр заявил, что прокатчики, вырезавшие кадры из биографического фильма "Рокетмен" о музыканте Элтоне Джоне, действуют в рамках закона, частные предпочтения тут неуместны.

"В кинотеатрах идет та версия картины - это я говорю безотносительно "Рокетмена", а в отношении любого кино - которую представляет прокатчик. Ту, которую представили, мы и разрешаем в прокат. Прокатчик опирается на действующее законодательство. В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть", - сказал Мединский.

Обозреватель "РГ" обратилась за комментарием к главе департамента кинематографии Минкульта Ольге Любимовой.

Уже завтра выходит в прокат "обрезанный" "Рокетмен". Есть ли влияние министерства культуры на то, что компания-прокатчик "Централ Партнершип" убрала из оригинальной версии фильма некоторые сцены?

Ольга Любимова: Пакет документов на фильм был сдан в срок, вопросов не вызывал, как и его содержание. Прокатное удостоверении выдали в срок, и проблем не было никаких. О том, что в фильме были вырезаны несколько сцен, я, честно говоря, узнала из соцсетей.

Министр сказал, что прокатчик действовал в соответствии с российскими законами. Не перегнули в "Централ Партнершип" палку? Означает ли это, что теперь так будут действовать и остальные? Вырезать подобные сцены из фильмов?

Ольга Любимова: Думаю, что в первую очередь это вопрос к правообладателям и прокатчикам. Вопрос их договоренностей.

Были публикации, где говорилось, что создатели фильма, в частности, сам Элтон Джон, возмущались российскими купюрами. Это вина прокатчика, что не договорились, тем самым расстроив и зрителей, и правообладателей?

Ольга Любимова: Думаю, некорректно комментировать со стороны ведомства публикации, в которых говорится, что создатели возмущены действиями прокатчика... В выдаче прокатных удостоверений министерство все-таки обязано ориентироваться на юридический аспект дела.

Кстати

Тот же "Интерфакс" написал о том, что ранее в департаменте кинематографии Минкультуры РФ заявили, что не исключают возможности выдачи нового прокатного удостоверения фильму при условии, что дистрибьютор подаст новый комплект документов для получения удостоверения.

В свою очередь кинотеатр "Пионер" высказался о готовности показать оригинальную версию фильма "Рокетмен", если она получит прокатное удостоверение.