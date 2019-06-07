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07.06.2019 20:03
Рубрика: Экономика

Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсацию

Текст: Евгений Гайва
Покупателям российской загрязненной нефти будут предложены выгодные условия компенсации, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компенсации должны будут частично покрыть ущерб, причиненный в результате инцидента с поставкой загрязненного сырья по нефтепроводу "Дружба".

"Тот объем, который остался у покупателя - по нему будут предложены коммерчески выгодные условия с тем, чтобы компенсировать часть ущерба, который понесли наши контрагенты", - заявил Новак в эфире телеканала "Россия-24". При этом та нефть, которая находится на территории РФ в хранилищах, компенсации не подлежит, добавил он.

Козак оценил ущерб репутации России из-за загрязнения "Дружбы"

Произошедший инцидент повлечет дополнительные расходы компаний, поскольку будет ужесточено законодательство для предотвращения подобных ситуаций в будущем, отметил глава Минэнерго.

В середине апреля этого года белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба". Поставки углеводородного сырья идут на белорусские НПЗ и транзитом в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. После сообщений о загрязнении нефти ряд стран прекратили ее прием. Как заявляли в "Транснефти", загрязнение было умышленным.

По версии Следственного комитета России, загрязненная нефть была закачана в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Очищенная российская нефть дошла по "Дружбе" до Венгрии

В ходе совещания вице-премьера России Дмитрия Козака с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко была достигнута договоренность об очистке трубопровода. Возобновить поставки чистой нефти в направлении Польши планируется до середины июня.

В Беларусь поставки нефти возобновились в начале мая.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Компании Нефть и газ Транснефть Поставки нефти и газа в Беларусь
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