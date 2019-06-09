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Вышел русский трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана

Новости
    09.06.2019, 18:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA
Фото: youtube.com/ AMEDIATEKA

Ух! - на YouTube-канале сервиса Amediateka представлен локализованный трейлер "Темных начал" - сериала по фэнтезийному бестселлеру Филипа Пулмана. 

Как показывает практика последних лет, к предварительным оценкам даже самых громких и многообещающих премьер нужно относиться крайне осторожно, но, похоже, в случае с "Началами" нас может ждать действительно отменное шоу. 

Фото: kinopoisk.ru
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В ролях - Дафни Кин ("Логан"), Йен Пек ("Гарри Поттер", "Острые козырьки"), Рута Гедминтас (Датч из "Штамма" Дель Торо), Рут Уилсон ("Лютер"), Джеймс Космо ("Игра престолов") и Джеймс МакЭвой ("Сплит""Стекло""Темный Феникс").

Два первых эпизода из восьми поставил Том Хупер ("Король говорит!", "Отверженные", "Девушка из Дании").

Автор оригинальной трилогии поработал над сценарием адаптации - вместе с Джеком Торном ("Молокососы", "Это - Англия").

"Сериал обещает потеснить "Игру престолов" в рейтинге самых зрелищных телевизионных фэнтези-проектов", - сулит комментарий к видео.

Премьера первого сезона - конец текущего года. Отметим, что сериал уже "автоматом" продлен на второй.

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