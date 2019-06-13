Интрига нового кроссовера Kia Seltos для России провалилась

Kia опубликовала предпремьерный видеотизер нового кроссовера Seltos, который будет продаваться и в России. Основной посыл ролика: никогда не знаешь, что тебя ждёт, но Seltos готов ко всему.

На видео показали решётку радиатора кроссовера, фару головного света и задний фонарь. Мы соболезнуем трудам маркетологов Kia, которые готовили тизерную кампанию, ведь их можно считать напрасными: в конце мая в сети были опубликованы фото Kia Seltos в серийном исполнении без всякого камуфляжа.

Также в рамках предпремьерной кампании Kia опубликовала скетчи салона Seltos, рассказав, для кого предназначен этот автомобиль.

Целевая аудитория - миллениалы, которым важны современные технологии и гаджеты, поэтому в дорогих комплектациях у кроссовера будет мультимедиа с большим экраном на 10,25 дюйма.

Ранее "Российская газета" сообщала, что означает имя Seltos. Напомним, новинка будет представлена на российском рынке, но случится это только в 2020 году. Во второй половине 2019-го продажи кроссовера стартуют на родине бренда. Предполагается, что Kia Seltos станет премиальной альтернативой Hyundai Creta.