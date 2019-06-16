Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе. При этом он добавил, что "королевство не хочет войны в регионе".

Напомним, 13 июня неизвестные повредили два танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. На борту были слышны взрывы, после чего начался пожар.

Центральное командование США заявило, что злоумышленники использовали мины, которые прикрепили к корпусу судна ниже ватерлинии с помощью магнитов.

Позже американская сторона заявила, что к атакам причастен иранский Корпус стражей Исламской революции. В качестве доказательства было опубликованное черно-белое видео низкого качеств, на котором надписи и флаги неразличимы.

Спустя сутки владелец танкера Kokuka Courageous, ссылаясь на слова экипажа, сообщил, что удар пришелся значительно выше ватерлинии. И это была не мина. Но США, Великобритания и Саудовская Аравия продолжают обвинять в произошедшем Тегеран.

"Иранский режим не оказал уважения к визиту японского премьер-министра Синдзо Абэ в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским", - заявил Мухаммед бен Сальман. Наследный принц призвал международное сообщество занять "решительную позицию".