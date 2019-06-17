Грандиозную ораторию "Песни Гурре" исполнили в Воронеже

IX Платоновский фестиваль закрыли с размахом - романтическое сочинение Арнольда Шенберга представили 350 музыкантов и хористов. Из-за "многонаселенности" "Песни Гурре" исполняются нечасто. Оратория, написанная сто лет назад, прозвучала в России в четвертый раз.

Гигантомания - черта, характерная для европейской музыки начала прошлого века. Вагнер, Малер, ранний Шенберг - старшие современники Андрея Платонова писали для огромных составов. В премьере "Песен Гурре" в 1913 году участвовало более 750 человек. В нашей стране это сочинение дважды исполняли в конце 1920-х, а затем после долгого перерыва обратились к нему при открытии новой сцены Большого театра в 2003-м. Понятно, что в Воронеже и окрестных областных центрах о подобных проектах, сложных и дорогостоящих, могли только мечтать.

Платоновскому фестивалю в 2019 году выделили дополнительную субсидию на три воронежских постановки: спектакли "Улитка на склоне" и "Кабала святош", а также финальный концерт. Благодаря этому удалось собрать музыкантов из 15 ведущих оркестров РФ (наряду с воронежцами, пригласили разлетевшихся по стране выпускников местных учебных заведений), семь хоров (в том числе из Брянска, Липецка, Саратова, Тамбова и Тулы) и пять солистов.

Сопрано Жанна Домбровская, меццо-сопрано Елена Соммер, тенора Артем Мелихов и Олег Лосев представляли Мариинский театр. Бас Владимир Байков - Гамбургскую оперу. В роли чтеца выступил дирижер воронежской филармонии Игорь Вербицкий, удивив публику талантом мелодекламации, да еще и на немецком языке.

Несмотря на некоторую комичность текста в титрах и неизбывную летнюю духоту театра оперы и балета, воронежцы прониклись возвышенным пафосом "Песен…". Живописная музыка, драматичные партии солистов, сокрушительная мощь хора - Шенберг здесь еще не тот новатор, чья атональная система по сей день наводит ужас на начинающих меломанов.

Программные произведения в принципе воспринимать проще, а в "Песнях Гурре" вдобавок сюжет захватывающий: датский король полюбил прекрасную девушку, но ту отравили по приказу его жены, и теперь безутешный, обидевшийся на Бога правитель каждую ночь вызывает из гробов мертвую дружину для "дикой охоты"…

Сможет ли в будущем году Воронеж принять столь масштабный музыкальный проект, пока неизвестно. Вопрос с реконструкцией оперного театра не решен. Площадку, которая рассматривается как альтернатива ему (воронежский концертный зал), также ждет ремонт.

- В городе нет качественных залов для показа больших современных спектаклей, не только музыкальных. В концертном зале, насколько я знаю, хотят обновить фасад. А лучше бы заняться машинерией сцены, - подчеркнул худрук Платоновфеста Михаил Бычков. - Мы думали о том, чтобы в рамках сотрудничества с Чеховским фестивалем привезти в Воронеж оперные спектакли из Китая и Тайваня. Но это очень дорого и непросто по организации: огромные коллективы, приличные гонорары, высокие технические требования...

О печальном состоянии материальной базы в воронежских учреждениях культуры было известно и до фестиваля. Но именно приезд выдающихся музыкантов и театральных компаний стал некогда толчком к ремонту в филармонии (завсегдатаи помнят, какие там были зрительские ряды и туалеты), в душевых и репетиционных классах оперного театра, в художественном музее. Где еще нужны точечные изменения, специалисты знают.

- У нас есть неплохо оборудованные площадки драматического и Камерного театров. Но они небольшие. Не хватает крупного помещения - простого, но функционального, куда можно было бы "засунуть" и хоть "Чевенгур" Льва Додина, хоть хип-хоперов, хоть проект Франка Касторфа - он часто обращается к русской литературе, делал спектакль и по Платонову. Может, цех завода какого-то подошел бы… Или цокольный этаж концертного зала: там уместилось бы 400 зрителей, просто по документам это площади драмтеатра, который хочет когда-нибудь устроить там свои мастерские. Ресурсов для оборудования экспериментальной сцены надо не так уж много. Главное - правильно все спроектировать и обеспечить контроль профессионалов. Такое пространство можно было бы использовать не только для фестиваля, но и для иных мероприятий в течение года.

Справка "РГ"

Платоновский фестиваль искусств - 2019 проходил с 1 по 16 июня. Он собрал более тысячи участников из 17 стран и заинтересовал десятки тысяч зрителей. В Воронеже состоялось около ста мероприятий, более половины были бесплатными. Выручка от продажи билетов превысила 33 миллиона рублей. По окончании фестиваля жителям и гостям города по-прежнему доступны две выставки: скульптуры Степана Эрьзи можно увидеть в зале на улице Кирова, 8 до 30 июня, картины объединения "Круг художников" из фондов Русского музея - до 28 июля. Подробнее о событиях Платоновского фестиваля разных лет - в сюжете "РГ".

Прямая речь

Михаил Бычков, худрук Платоновского фестиваля:

- По-моему, дни Платоновского - это лучшие две недели в году. И особенно мне нравится атмосфера, которая царит на массовых мероприятиях. Люди ведут себя мирно, цивилизованно, доброжелательно и с любопытством. Им важен контакт с артистами, они не мусорят и не нарушают общественный порядок. И даже, например, в переполненном Белом колодце уважают личное пространство других, в то же время позволяя им эмоционально раскрыться. Это воплощение того, каким Воронеж мог бы быть весь год. Иногда нас упрекают в том, что в фестивальную жизнь так или иначе вовлечено лишь десять процентов горожан. Но ведь это целых сто тысяч человек!.. Конечно, напрашивается идея расширить географию Платоновского. Если уж мы везем иностранных артистов от Москвы до Воронежа - почему им не проехать еще 200 километров? Спектакли из программы Чеховского фестиваля можно увидеть в Воронеже, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. "Золотая Маска" обзавелась дочерними программами в 25 регионах. Надеюсь, в соседних областных центрах проявят к нашей идее интерес.