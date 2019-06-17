В следующем сезоне знаменитому Зальцбургскому фестивалю исполнится 100 лет. Столько же лет исполнится и Jedermann (Имярек) Гуго фон Гофмансталя - первому спектаклю фестиваля, поставленному Максом Рейнхардом в 1920 году. Эта притча о богаче, обратившемся к богу и духовной жизни, до сих пор собирает аншлаги на Домлатц в живой архитектурном декорации архиепископского дворца и аббатства Святого Петра. Jedermann есть в афише и нынешнего, 99-го сезона, программа которого будет посвящена мифам.

Продолжая дискурс, развернувшийся в последние два года на фестивале - "власть и ее стратегии", интендант Мартин Хинтерхойзер нашел параллель этой коллизии с тезисом одного из основателей фестиваля Гуго фон Гофмансталя, считавшего, что современные люди, "обращаются с античностью, как с магическим зеркалом, в котором надеются увидеть свой собственный образ" ("Книга друзей"). И это факт, что по оси мифа можно выстроить актуальные коллизии всех времен: война, политические интриги, насилие и жертвы, страсти, искупление.

В этом году в Зальцбурге представят несколько премьер на мифологические сюжеты, и одна из них уже состоялась на Троицком фестивале (худрук Чечилия Бартоли). По сложившейся традиции "троицкая" премьера с участием Бартоли переходит в афишу летнего фестиваля. В этом сезоне примадонна предстала в Haus für Mozart в роли волшебницы Альцины, красавицы из средиземноморской легенды и героини одноименной оперы Генделя, написанной по мотивам "Неистового Роланда" Лудовико Ариосто. К слову, это уже вторая постановка фестиваля из генделевской серии, вдохновленной ариостовским эпосом, где повествуется о войнах христианских рыцарей и сарацинов ("Альцина", "Ариодант" и "Орландо"). Два года назад Бартоли очаровывала публику экстравагантным экспериментом, появившись на сцене в мужском образе рыцаря Ариоданта в доспехах, с бородой, и триумфально исполнив сложнейшую партию, написанную Генделем для знаменитого кастрата XVII века Джованни Карестини. В этом году Бартоли всю программу фестиваля посвятила наследию певцов-кастратов, назвав ее "Небесные голоса". В "Альцине" кастратную партию Гендель написал для рыцаря Руджеро: в него влюбляется коварная Альцина, превращающая надоевших любовников в деревья и камни.

Бартоли хотела показать в этой роли все оттенки эмоциональной палитры: мощь Альцины, ее влюбленность и то, что красавица стареет. Партнером ее в партии Руджеро выступил контратенор Филипп Жарусски. В спектакле, поставленном Дамиано Микьелетто, Руджеро побеждает чары Альцины (здесь она хозяйка отеля, где творится страшное), разбивая магическое зеркало в холле, сквозь которое колдунья входит в этот мир.

Конечно, с такой метафорической простотой победить зло можно только на сцене, но гофмансталевское мифологическое зеркало, образ которого попал в концепт нынешнего Зальцбургского фестиваля, должно напомнить обо всем страшном и противоречивом, что происходит в современном мире.

Как заметила директор фестиваля Хельга Рабль-Штадлер, "искусство всегда политизировано, но в гораздо более широком смысле, чем принадлежность к той или иной партии. У художников нет готовых ответов на проблемы и вызовы своего времени. Но когда звучат сиюминутные, нелепые и даже глупые ответы, на помощь приходит театр и искусство". Именно поэтому сегодняшний Зальцбургский фестиваль делает ставку не на звезд, а на те смыслы, которые в конфликтном состоянии современного мира должны напомнить о ценностях человеческой цивилизации, о тех константах, без которых невозможна сама жизнь.

Наиболее ожидаемой премьерой сезона считается моцартовский "Идоменей" в постановке Питера Селларса и Теодора Курентзиса, два года назад уже представлявших на сцене Felsenreitschule (Школа верховой езды) "Милосердие Тита" Моцарта. Тогда это был триумфальный дебют на фестивале оркестра и хора musicAeterna из Перми. В новом моцартовском спектакле Курентзис будет дирижировать Фрайбургским барочным оркестром и хором musiсAeterna (руководитель Виталий Полонский). Пока только известно, что в партитуре "Идоменея" максимально будут купированы речитативы secco, а также добавлен фрагмент музыки, написанной Моцартом к героической драме Тобиаса фон Геблера "Тамос, царь Египта". В окончательной версии "Тамоса" (1779/80) есть хор с солирующим басом "Ihr Kinder des Staubes, erzittert und bebet" ("Дети пыли, дрожите и молитесь, вы восстаете против Бога"), который прозвучит в конце первого акта "Идоменея".

В сценическом формате Селларс, по его словам, продолжит внутренний сюжет, открытый им в "Милосердии Тита": война, люди, спасающие свои жизни, лагерь военнопленных, в который они попадают, как в ловушку. На сцене те же заборы, что и в "Милосердии Тита", те же толпы беженцев. Пока люди не объединятся в дружбе, считает Селларс, гармония невозможна, а война остается актуальным состоянием мира. В его спектакле прозвучит и тема глобальной экологической катастрофы: в финале оперы на экране появятся кадры большого проекта по очистке от пластика погибающего острова в Тихом океане. Это его месседж в будущее, угрозу которому несут не только военные конфликты, но и уничтожение природы, жизни планеты. В спектакле заняты Рассел Томас (Идоменей), Паула Меррихи (Идамант), Ин Фанг (Илия) и другие.

Еще один миф - "Медея" Луиджи Керубини, в которой блистала когда-то Мария Каллас, будет поставлена на сцене Grosses Festspielhaus (музыкальный руководитель Томас Хенгельброк). Режиссер "Медеи" австралиец Саймон Стоун считает, что сегодня именно театр должен собирать современных людей, чтобы совместно пережить какой-то опыт, задуматься о чем-то. Сам Стоун подвергает радикальной актуализации материал, с которым работает, создавая, по сути, новый текст, наполненный актуальными социальными и политическими смыслами. К слову, осенью на фестивале "Территория" в Москве будет показана его "Медея" Toneelgroep Amsterdam по Эврипиду - спектакль, основанный на реальных событиях: американка Дебора Грин, переживающая развод, в состоянии аффекта сжигает собственный дом и своих детей. Эта его "Медея" - история распада когда-то счастливой семьи. В оперной постановке "Медеи" роль кровавой царевны должна была исполнять болгарка Соня Йончева, в прошлом году блестяще исполнившая в Зальцбурге роль любовницы Нерона в "Коронации Поппеи" Монтеверди. Но к весне выяснилось, что певица ждет ребенка, и теперь в партии Медеи состоится зальцбургский дебют молодой солистки Мариинского театра Елены Стихиной. Ее карьера развивается экстрастремительно: за два сезона дебюты на крупнейших мировых оперных и филармонических сценах - в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене, Берлине... В Парижской опере она произвела фурор в партии Татьяны в "Евгении Онегине", заменив заболевшую Анну Нетребко. Есть шанс, что она покорит Зальцбург, как, в прошлом году его звездой стала Асмик Григорян, потрясшая публику в партии штраусовской Саломеи. Эту постановку Ромео Кастеллуччи, полную многозначной символики и на редкость совершенную в музыкальным прочтении партитуры (дирижер Франц Вельзер-Мест), снова включили в афишу.

Представят на фестивале и репертуарную редкость - "Эдипа" Джордже Энеску, его капитальное сочинение, которое он называл "делом своей жизни". Мировая премьеры оперы в парижской Гранд Опера в 1936 году была чрезвычайно успешной, Артур Онеггер оценил ее тогда, как одну из "вершин оперного искусства". Но в реальности "Эдип" закрепился только в афише Театра оперы и балета в Бухаресте. На первую постановку оперы Энеску в Зальцбурге пригласили 84-летнего Ахима Фрайера, "живую легенду" немецкой сцены, работающему в эстетике синтетического театра. Дирижер спектакля Инго Мецмахер, в роли фиванского царя - британский баритон Кристофер Мальтам.

Еще одним мифом - "Орфеем в аду" Жака Оффенбаха, отметят в Зальцбурге 200-летие композитора, основоположника оперетты. Его версию мифа, где Эвридика оказывается в итоге не в Аиде, а в объятиях Вакха, поставит на сцене Haus für Mozart худрук берлинской Komische Oper Барри Коски, чей сатирический спектакль "Нюрнбергские майстерзингеры" в Байройте остается уже несколько сезонов хитом Зеленого холма. По словам Коски, в "Орфее" он создаст сюрреалистический мир фантазии с элементами из разных времен, точнее - "галлюцинацию" мира Оффенбаха в оптике 21-го века. В спектакле будет использована техника немого кино, разного рода трансформации, а также богатые возможности от спонсоров Swarovski. Как говорит Коски, это будет "оффенбаховский паноптикум". За дирижерским пультом Венских филармоников - Энрике Маццола.

Особым событием станет возвращение на зальцбургскую сцену Валерия Гергиева, который в последний раз здесь дирижировал 12 лет назад "Бенвенуто Челлини" Гектора Берлиоза, ошеломив тогда публику экстремальными темпами партитуры, саркастическими звуковыми контрастами, сверканием меди, отточенными ритмами. Спустя 12 лет он возвращается с одной из своих лучших дирижерских трактовок - "Симоном Бокканегрой" Верди. В спектакле, который ставит в Grosses Festspielhaus немецкий режиссер Андреас Кригенбург (к слову, дебютировавший два года назад на оперной сцене Зальцбурга постановкой "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича), будет звездный состав - Лука Сальси (Симон Бокканегра), Марина Ребека (Амелия), Рене Папе (Якопо Фиеско) и другие. И хотя сюжет "Симона Бокканегры" не связан с мифологической темой фестиваля, вердиевская партитура всегда остается актуальной своим огненным посылом борьбы против тирании, душевной глубиной главного героя - правителя, потерявшего дочь, поучительной гибельностью всякого рода раздоров.

А это - актуальная тема Зальцбургского фестиваля: В афише в этом году снова много музыкантов из России: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в концертном исполнении "Адрианы Лекуврер" Чилеа, Ильдар Абдразаков выйдет в "Реквиеме" Верди. В концертной афише имена Григория Соколова, Евгения Кисина, Максима Венгерова, Полины Осетинской, Аркадия Володося и других.

Как говорит директор фестиваля Хельга Рабль-Штадлер: "Мы хотим строить мосты культур. Одна из проблем нашего времени заключается в том, что мы часто видим только то, что нас разобщает, а надо стараться найти то, что нас объединяет". В Зальцбурге достичь этих целей, вероятно, проще всего: здесь, на земле Моцарта, каждое лето наступает месяц всеобщей гармонии - фестиваль, собирающий на своих событиях сотни тысяч людей из разных стран мира.