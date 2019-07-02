На "Деловом завтраке" в "РГ" побывал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Разговор шел о том, какие новые дороги появятся в ближайшее время в городе, кто из москвичей получит метро у дома, как меняются московские лечебные учреждения.

Андрей Бочкарев: Новый медицинский центр в Коммунарке, который в сентябре войдет в строй, станет одним из самых высокотехнологичных в столице. Фото: Михаил Синицын.

Новая дорога

Андрей Юрьевич, в последние годы столица строила по 100 км новых дорог ежегодно. А в этом году будет только 70 км? Чем объясняется снижение?

Андрей Бочкарев: Дело в том, что основные крупные вылетные магистрали уже построены или реконструированы. За восемь лет проложено огромное количество новых дорог - 12% от всей имеющейся в Москве улично-дорожной сети. На одной МКАД, например, построили 14 современнейших транспортных развязок. Делали все ускоренными темпами. Там, где по нормативам стройка должна была идти три года, строили за два, вместо двух лет - один и т. д. Задача стояла не просто построить быстро как можно больше дорог. В свое время Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом страны, поставил перед мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным задачу - ликвидировать отставание в транспортном развитии, произошедшее в 90-е годы прошлого века, решить транспортную проблему столицы. Сейчас для этого уже многое сделано. Несмотря на то, что количество машин на московских дорогах увеличилось с 3-х миллионов до 4,5 миллиона, интенсивность движения на них снизилась. У строителей же появилась возможность заняться развитие сети радиальных связок между районами, разобщенными железнодорожными переездами и другими не такими масштабными, но важными объектами.

Хотелось бы узнать, как продвигается сооружение хорд…

Андрей Бочкарев: Северо-Западную хорду завершим в этом году. Сейчас там заканчивается реконструкция улиц Крылатской, Ярцевской, Боженко, Кубинки с выходом на Можайское шоссе. Идет строительство участка от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через Народного ополчения, проспект Маршала Жукова и Крылатскую. На этом участке главное - достроить балочный мост длиной 600 метров через шлюзы Карамышевского спрямления Москвы реки. Фантастическая дорога получается. Сам по ней езжу. Раньше попадал с улицы Алабяна на Большую Академическую минимум за 30-40 минут, и то, если без пробок, а теперь через Алабяно-Балтийский тоннель пролетаю за полторы-две минуты.

Теперь, когда до Внуково осталось всего несколько километров, было бы неправильно останавливаться. Надеюсь, две станции метро на этом отрезке заработают к 2022 году

На Северо-Восточной хорде 17 мая открылось движение в районе Метрогородка от Щелковского шоссе до улицы Лосиноостровской. Там построена гигантская эстакада - длиной 2,5 км, одна из крупнейших в городе. Автомобилисты района получили дополнительный выезд, минуя вечно переполненный путепровод на Открытом шоссе. На самом шоссе стало свободнее, как и на местных проездах Метрогородка, а так же улицах Большой Черкизовской, Стромынке, Краснобогатырской и Русаковской набережной. Еще одна развязка строится в районе пересечения хорды с проспектом Мира. Полностью работы планируется завершить до 2023 года. К этому же времени должны быть закончены работы на Южной рокаде и Юго-Восточной хорде, на которую строители еще только выходят. Отдельные ее участки начнем сдавать в эксплуатацию с 2020 года.

В свое время правительство Москвы отменило проект строительства Четвертого транспортного кольца, который планировался предыдущими городскими властями. А сейчас, по мере сооружения хорд, их все чаще называют хордовым кольцом…

Андрей Бочкарев: Тот проект был запредельным по стоимости, так как для прокладки двух километров дорожного полотна ЧТК требовалось снести 76 промышленных предприятий, стоимость которых нужно было выплатить их собственникам. На это не хватило бы никакого бюджета столицы. Идея же перемещения между районами здравая. Мы решаем ее с помощью сооружения хордовых соединений, не таких масштабных, какие пришлось бы построить при сооружении просто кольца.

Южный дублер Кутузовского проспекта строится?

Андрей Бочкарев: Да, на всем протяжении. Он разделен на два участка. Первый - от Аминьевского шоссе до улицы Минской с транспортной развязкой на Минской. Движение по нему планируется запустить в конце августа - начале сентября этого года. Второй участок - от транспортной развязки на Минской до пересечения с Третьим транспортным кольцом должен быть построен к июню 2020- го.

А проект Северного дублера Кутузовского проспекта в каком состоянии?

Андрей Бочкарев: Он будет реализован за частные инвестиции. Зоной ответственности нашего департамента было освободить территорию под строительство. Мы это сделали еще в сентябре прошлого года и преград для начала стройки никаких нет.

Метро идет к дому

Андрей Юрьевич, поговорим еще о строительстве метро. В предыдущие годы строители вводили в строй новые станции чаще всего к концу года. А в 2019-м еще и полгода не прошло, а восемь станций уже открыты. Причем, сданы целыми участками линий - четыре на Некрасовской линии и четыре - на Сокольнической. О чем это говорит?

Андрей Бочкарев: О том, что эффективно реализуется вся программа метростроения. Москвичи видят только то, что происходит на поверхности. И это правильно. Но на самом деле, эта видимая часть составляет мизерный объем от всей стройки. Чтобы она началась и вовремя завершилась, нужно сначала правильно выбрать участок земли, освободить его, подготовить проектную документацию, найти надежного подрядчика… Вот когда огромное количество проблем решается правильно и вовремя, тогда у москвичей складывается впечатление, что новые линии появляются в городе словно сами собой. Ведь если вспомнить, что за все время существования подземки с 1935 по 2010 год было построено 178 станций, то только с 2011 года - уже 50.

Какие станции введут в строй в этом году?

Андрей Бочкарев: Сейчас работаем над продлением новой Некрасовской ветки на участке протяженностью 11,7 км - от станции "Косино" до "Авиамоторной". На нем пять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". От станции "Косино" до станции "Нижегородская" проходка ведется десятиметровыми щитами, которые впервые применяются в истории российского метростроения. Более просторный тоннель дал возможность устраивать вентиляционную систему прямо в нем, а не выводить технические вентиляционные шахты на поверхность улиц города. Ставим задачу в июле завершить полностью проходку всех тоннелей, а к концу года - основные строительно-монтажные работы на линии. Кроме того, в планах завершить строительство станции "Лефортово" на Большой кольцевой линии. За год, как и планировалось, должны построить 14 станций подземки.

А всего сколько станций строится и проектируется?

Андрей Бочкарев: Строятся 30. Помимо Некрасовской все станции Большой кольцевой линии, а также 7 станций Коммунарской линии - второй ветки, которая уже идет в Новую Москву. Проектируются практически все станции, вошедшие в программу развития Московского метрополитена на 2011-2023 годы. Параллельно прорабатывается новый радиус на Бирюлево, а также Рублево-Архангельская линия. По сути, планы уходят уже за 2027 год.

Не ударяют ли такие высокие темпы строительства подземки по качеству станций? Как на ваш взгляд, не проигрывает оно по сравнению с первыми станциями Московского метрополитена, которые сразу ясно, что строились на века?

Андрей Бочкарев: Я, как и многие москвичи, горжусь нашим самым красивым в мире метро. В 30-е годы строили метро практически вручную. У нас сегодня другие технологии, другая техника - суперсовременные проходческие щиты, более качественные материалы и ужесточившиеся нормативы. Заводы в России производят суперсовременные системы гидроизоляции. Все это позволяет нам строить не только быстрее, но и проще достигать высокого качества строительства в целом.

"Некрасовская" порадовала москвичей лифтами. Они будут теперь на всех новых станциях?

Андрей Бочкарев: Да, все новые станции строятся с лифтами. Сложно обеспечить ими существующие станции.

А туалеты появятся на новых линиях?

Андрей Бочкарев: Может быть, лишь на некоторых. Для откачки стоков требуется целая инженерная система. На такой глубине строить ее слишком дорого. Проще туалеты открывать на поверхности рядом с метро.

Недавно вы сообщили, что идет метро и в аэропорт "Внуково". Когда это случится и почему именно в этот аэропорт, а не скажем, в "Домодедово" или "Шереметьево" - более крупные воздушные гавани?

Андрей Бочкарев: Это так, но только "Внуково" находится на московской земле, остальные аэропорты расположены в Подмосковье. К тому же Внуково - не только место, откуда летают самолеты, но и населенный пункт в границах Москвы. Станция, которую мы планируем построить, улучшит транспортное сообщение и его жителям, и населению других близлежащих поселков. Когда метро пришло в Рассказовку, мэр города Сергей Семенович Собянин сказал, что теперь, когда до Внуково осталось всего несколько километров, было бы неправильно оставлять людей без своей станции. Так в результате родилось решение построить на этом отрезке две станции - "Пыхтино" и "Внуково". Надеюсь, что они заработают к 2022 году.

Что меняет в жизни москвичей такой размах строительства метрополитена?

Андрей Бочкарев: Метро приходит к дому большинства горожан. За восемь лет еще у миллиона жителей мегаполиса оно оказалось в шаговой доступности. А к 2023 году его получат 90% москвичей. Все они меньше времени будут тратить на дорогу, смогут заняться более интересными и полезными делами. Сама же дорога в метро с каждым днем становится более комфортной. Ведь пассажиров в подземке больше практически не становится: как ездило 9,6-9, 8 миллиона в день уже много лет, так и ездят. Но пассажиропоток с появлением новых станций и линий перераспределяется. К примеру, значительная часть пассажиров юго-востока столицы с переполненной Таганско-Краснопресненской линии пересела на новую Некрасовскую ветку.

А что же с "Мытищами"? Вы говорили, что метро придет и туда. Но появилась информация, что московские власти передумали тянуть эту линию в область.

Андрей Бочкарев: В планах развития метрополитена на период после 2023 года эта станция пока стоит. Сейчас у нас есть точки в городе, в которых острее транспортная проблема. В Мытищи же решено построить скоростной радиус железной дороги. Вот когда туда придет один из Московских центральных диаметров, станет ясно, нужно ли там метро? Может быть, оно уже и не потребуется. Железная дорога способна в корне изменить транспортную ситуацию. Это показал пример МЦК. Когда кольцо строилось, планировалось, что его пассажиропоток в первые пять лет дойдет от 120 тысяч пассажиров в сутки до 170 тысяч. Но прошло всего два с половиной года, а пассажиропоток достиг уже около полумиллиона человек в сутки.

Больница как в кино

Никогда в столице не строилось одновременно столько лечебных учреждений, сколько строится сейчас. Что они собой представляют? Наверное, не просто новые стены.

Андрей Бочкарев: В соответствии с программой "Столичное здравоохранение" в городе запланировано построить за ближайшие пять лет 43 объекта, среди которых 24 поликлиники, 9 больничных корпусов, 5 подстанций скорой медицинской помощи и 5 скоропомощных стационарных корпусов. Последние, представляют собой огромные ультрасовременные отделения, которые расположены в разных округах города и оснащены современным медицинским оборудованием. Стационарное отделение скорой медицинской помощи с вертолетной площадкой получит и Институт Склифосовского.

Вместе с коллегами из социального блока мы занимаемся разработкой новых медико-технологических заданий на проектирование зданий поликлиник по новому "Московскому стандарту+", который предусматривает зонирование поликлиник с учетом потоков пациентов, врачей и материалов, создание зон комфортного пребывания и рекреации, изменение уровня отделки со стандартного на улучшенный, увеличение высоты потолков, поэтажную навигацию по структурным подразделениям и помещениям, организацию комфортных рабочих мест для медицинского персонала.

В Коммунарке появится такой же комплекс?

Андрей Бочкарев: Новый медицинский центр в Коммунарке станет одним из самых высокотехнологичных многопрофильных стационаров Москвы. Площадью 157 тысяч квадратных метров, с самым современным оборудованием он позволит жителям Новой Москвы, а также юго-западного и западного округов (районов Солнцево, Ново-Переделкино, Южное Бутово и др.), нуждающимся в серьезном лечении, получать его неподалеку от дома на самом высоком уровне. Важной особенностью клиники станет современное приемное отделение, которое будет оснащено по самым последним стандартам высокотехнологичной помощи. а наличие вертолетной площадки позволит принимать экстренных больных, доставляемых санитарной авиацией. И помощь им будут оказывать сразу же, в экстренной общепрофильной операционной, которая способна принимать до 90 пациентов в день.

Словом, как в кино по супербольницы…

Андрей Бочкарев: У нас первая очередь больницы будет введена уже в сентябре. А далее впереди, как я уже сказал, еще восемь.

Ключевой вопрос

Прежде по традиции к Дню города строители всегда готовили свои подарки москвичам. Чем порадуете в этом году?

Андрей Бочкарев: Интересных объектов в сентябре планируется ввести в строй много. Например, Дворец водных видов спорта в "Лужниках", в котором будет один бассейн с 10 50-метровыми олимпийскими дорожками и два - с шестью 25-метровыми. Кроме того, там разместится целый комплекс водных развлечений: вертикальная труба, морская волна и многие другие. Туда можно будет приходить всей семьей на целый день и не заскучать. Первых учеников ждет самая большая школа в стране на 2500 учащихся, которую город построил на ЗИЛе. Планируем ввести уникальный спорткомплекс по пятиборью в поселке Северный и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий дзюдо в Свиблово. Всех подарков не перечислишь, да и пусть они лучше станут сюрпризом для горожан.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"