В Госдуме назвали уроком вежливости ограничения в адрес Грузии

Ограничительные меры могли бы стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России. Власти Грузии осудили этот поступок, усмотрев в нем провокацию. В Кремле и МИД РФ также осудили высказывания.

- Отвратительная безобразная выходка ведущего с "Рустави 2" возмутительна. Одних осуждений здесь - пусть даже со стороны грузинского президента или премьера - недостаточно, - считает Слуцкий. - Извинения должны быть принесены на государственном уровне. Причем не только за этот безобразный инцидент, но и за всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране.

Данные высказывания и провокация против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия - звенья одной цепи, заявил парламентарий.

- Это общее следствие проводимой из-за океана политики по разобщению грузинского и российского народов, по навязыванию Тбилиси курса, контролируемого из Вашингтона, - отметил он.

- В любом случае, руководству Грузии здесь надо быть мудрее, не идти на провокации в ущерб собственным интересам, - сказал политик. - Поэтому предлагаемые ограничительные меры, считаю, могли бы стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей.

Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что Совет Госдумы 8 июля поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну.