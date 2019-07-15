"Советский коридор": 45 лет назад ВМФ СССР разминировал Суэцкий залив

45 лет назад советский флот по просьбе Египта приступили к разминированию Суэцкого залива. Во время войны "Судного дня" воды возле курорта Хургада были густо "нашпигованы" донными минами, на которых подорвались израильский танкер "Сириус", шедший порожняком из Эйлата к нефтяному терминалу Абу-Родес, и два египетских тральщика.

В отдельный отряд траления вошли 27 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского и Тихоокеанского флотов. В том числе противолодочный крейсер-вертолетоносец "Ленинград", который сопровождали фрегаты "Скорый" и "Сметливый". Кстати, большой противолодочный корабль "Сметливый" и сегодня продолжает нести боевую службу в Черном море.

14 июля 1974 года - первые советские корабли вошли в порт Хургады, и операция по обеспечению безопасности торгового судоходства началась. Первым суровым испытанием стало отсутствие современных лоций и коралловые рифы, которые не позволяли тралить дно залива. Испепеляющая жара и песчаные бури также добавили трудностей.

"Солнце здесь нестерпимое. Зной, обжигающий ветер - идет разгрузка. Работой матросов не налюбуешься. Приходят арабские портовые рабочие, удивляются: как в такую жару русские могут работать по 12-14 часов! Приступили к боевому тралению, - вспоминал капитан I ранга Александр Аполлонов. - К утру 18 июля на холме возле разрушенного маяка они поставили антенну, две палатки, дизель-генераторы. Остров Губаль-Сакир представлял собой безжизненную пустыню: никакой растительности, только песок и старые, рассыпавшиеся от времени кораллы. Температуру воздуха замерить не удавалось, так как столбик термометра поднимался до отметки 50 градусов, а дальше делений не было. Из-за жары постоянно возникали сложности с оборудованием, беспрерывно пробивало изоляцию, горели лампы".

Другой проблемой были действия ракетных катеров и авиации Израиля. Дело в том, что после разгрома египетских войск израильтяне стали считать своими воды Суэцкого залива. Они всеми способами пытались помещать и избавиться от советских кораблей. Израильские катера шли на таран тральщиков, а истребители Phantom совершали облеты (до 8 раз в сутки) и даже имитировали воздушные атаки. Советские моряки давали отпор - из пожарных брандспойтов отбивались от назойливых катеров, а "Ленинград" и другие корабли привели в боевую готовность. На сторону СССР встали дипломаты ООН. "Надавили" на израильтян и "старшие братья" - США и Великобритания, суда которых должны были пройти по разминированному "советскому коридору".

Однако самой большой проблемой оказался низкий профессионализм египетских моряков. Мины советского производства "Краб" и АМД ставились с разными нарушениями с небольших рыболовецких судов по ночам, мелкими банками или одиночно, причем без единого плана и точного определения места. 13 сентября 1974 года на донной мине подорвался тральщик "МТ-66" под командованием капитана 3-го ранга Свиридова. Получив более 20 пробоин, лишенный управления и освещения, корабль стал тонуть. По воспоминаниям моряков, у тонущего тральщика сразу собралось множество тигровых акул. На помощь товарищам пришли другие корабли, которые по заминированным водам подошли к тонущему "МТ-66". Совместными усилиями из полузатопленной кают-компании освободили двух офицеров. Они не могли выбраться оттуда из-за заклинившей двери и уже писали на снятой с переборки морской карте прощальное письмо женам. Тральщик был отбуксирован в Хургаду, где его за десять суток восстановили.

Тем не менее моряки Советского Союза справились с боевой задачей. Тральщики и вертолеты уничтожили десять мин. Минная опасность была ликвидирована на площади 1250 квадратных морских миль. В ходе боевого траления были применены новые тактические приемы по использованию вертолетов, буксирующих шнуровые заряды. Ка-25 и Ми-8 выполнили 188 боевых вылетов на траление мин. В ноябре 1974 года канал был открыт для судоходства.