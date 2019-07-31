Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья

Заемщиков на "ипотечных каникулах" освободили от НДФЛ

С 1 августа у заемщиков, которые получили право на "ипотечные каникулы", получат налоговое послабление. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2019 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Заемщик не будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по материальной выгоде от получения права отсрочить выплаты по ипотеке.

Вообще такая выгода признается доходом налогоплательщика и потому облагается 13-процентным НДФЛ. Теперь тем, кто пойдет на "ипотечные каникулы", платить его не надо.

Напомним, что закон об "ипотечных каникулах" заработал с 31 июля 2019 года. Он позволяет заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, приостановить до полугода выплаты по кредиту или временно уменьшить размер платежей.

Работающим пенсионерам повысят пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии благодаря взносам в Пенсионный фонд, которые делали за них работодатели в 2018 году.

Увеличение пенсии будет рассчитываться через балльную систему. Таким образом, выплаты работающих пенсионеров вырастут максимум на три балла. Напомним, что один балл равен 87,24 рубля. То есть максимальная прибавка составит 261 рубль 72 копейки.

Как уже писала "Российская газета", количество полученных баллов зависит от трудового стажа и зарплаты, с которой отчислялись взносы.

Люди получат дополнительную помощь при ЧС

С 4 августа регионы России смогут разрабатывать программы по возмещению ущерба гражданам, чьи квартиры и загородные дома пострадали в чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Таким образом, в каждом субъекте РФ местные власти будут предоставлять условия людям для возможности застраховать свое жилье. Отметим, что страховку можно не оформлять, такая услуга будет действовать на добровольной основе.

Как уже писала "Российская газета", программы страхования жилья будут разработаны по аналогии с той, которая действует в Москве. В столице плата по договору включается отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, но решение страховать квадратные метры или нет, остается за гражданами.

Правительство РФ установило минимальный объем выплат страховки клиентам в пределах от 300 до 500 тысяч рублей. При этом конкретный размер будет единым для всех жилых помещений в регионе либо дифференцироваться для жилья в отдельных муниципальных образованиях.

Грузовикам снова разрешат ездить днем

После 31 августа грузовикам снимут дневные ограничения на проезд по дорогам общего пользования федерального значения. Об этом говорится в приказе Федерального дорожного агентства от 25.03.2019 г. № 1002.

Напомним, что временный запрет введен 20 мая. Это было сделано для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в жаркие дни, когда температура воздуха превышала +32 градуса. Запретом снижали нагрузку на дороги, чтобы их не "разбивали" большегрузы.

"Дальневосточный гектар" расширяется

Вступают в силу поправки в закон о "дальневосточном гектаре". С 1 августа бесплатные земельные участки теперь можно будет получить в Бурятии и Забайкальском крае.

Как уже разъясняла "РГ", с 1 августа это будет касаться только жителей Бурятии и Забайкалья. Затем с 1 февраля 2020 года получить землю в новых регионах, вошедших в программу, смогут уже все жители Дальнего Востока. И только с 1 августа 2020 года обзавестись бесплатным гектаром получат право остальные россияне.

Таможенники проверят цветы

Постановление правительства, которое дает таможенникам право проводить в полном объеме карантинный фитосанитарный контроль, вступает в силу 19 августа.

Для этого определены конкретные пункты пропуска. И процедура передачи на них полномочий от Россельхознадзора представителям таможенных органов. "РГ" подробно писала об этом документе.

Среди пунктов пропуска, где будут проводить фитосанитарный контроль таможенники, Свободный порт Владивосток, Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном. Задача - не допустить в Россию зараженные растения, фрукты и овощи. Таможенники сами будут принимать решение, пропускать товар, в том числе и в личном багаже, или нет.

Кстати, в личном багаже без фитосанитарного сертификата можно провести только три букета по 15 цветов в каждом, по пять килограммов овощей, фруктов, орехов и прочего. Эти нормы тоже появятся в российском законодательстве, благодаря Постановлению Правительства РФ от 17.07.2019 N 90. Два года назад они были введены на территории Евразийского экономического сотрудничества.