Сценарий финального сезона "Игры престолов" удивил поклонников сериала

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Поклонники "Игры престолов" смогли узнать подробности и детали сюжета последнего сезона сериала благодаря подробному сценарию, опубликованному на сайте американской телевизионной премии "Эмми" (в настоящий момент страница недоступна).

В частности, в тексте развернуто описывается гибель Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк).

"Стоя перед Железным троном, Дэни делает шаг вперед и целует мужчину, которого она любит. Это идеальный поцелуй - выражение чистой любви и страсти. Внезапно ее глаза открываются - она резко вздыхает. (…) Джон надеется последний раз поймать ее взгляд, но ее глаза стали стеклянными. Зима пришла в Тронный зал", - говорится в отрывке сцены, написанной Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом.

После публикации сценария многие поклонники сериала назвали некоторые моменты бессмысленными - например, сцену с драконом Дрогоном, который сжигает Железный трон, игнорируя при этом Джона Сноу (Кит Харрингтон).

В сценарии сказано, что трон не являлся целью дракона, а был лишь "наблюдателем, оказавшимся на пути его ярости". Как поясняют сценаристы, в этот момент "Дрогон хочет сжечь весь мир", так что уничтожение зловещего трона можно считать случайностью.

До этого фанаты были уверены, что Дрогон сжег трон, потому что считал его истинной причиной смерти Матери драконов. В сценарии также есть ответ на главный вопрос, которым задавались поклонники шоу: кто будет сидеть на Железном троне? Звучит он довольно лаконично: "Никто".

Как известно, финальный сезон "Игры престолов" вызвал негодование среди зрителей, многие из которых остались разочарованы концовкой и даже подписали петицию с просьбой переснять его. Джордж Р. Р. Мартин, автор оригинальной книжной серии "Песнь льда и пламени", назвал возмущенных зрителей токсичными.

Сериал студии HBO претендует на "Эмми" сразу в 32 категориях, что является рекордным количеством номинаций на эту премию.