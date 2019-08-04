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04.08.2019 16:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

В истории марки УАЗ был автомобиль с целым станковым противотанковым гранатометом (СПГ-9) "Копье".

СПГ-9 был разработан в ГНПП "Базальт" (тогда ГКСБ-47) и принят на вооружение в 1963 году. Дальность прямого выстрела достигала 1300 метров, бронепробиваемость - 400 мм.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", поведал о забытом пикапе "Сталкер", а также рассказал о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.

"РГ" уже сообщала, что УАЗ представил "Патриот" с автоматической коробкой передач. По предварительной информации, серийное производство новинки начнется в сентябре. Внедорожник с "автоматом" в базовой комплектации будет стоить чуть больше миллиона рублей - 1 035 000 рублей, а в топовой - 1 300 000 рублей.

В июле ульяновцы успели собрать первую партию из 60 экземпляров, в августе должны сделать около 300 штук. Всего же до конца текущего года завод должен выпустить примерно 2-3 тысячи машин. Увеличение темпов производства зависит от покупательского спроса.

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#УАЗ