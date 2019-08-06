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Рубрика: В мире

Угрожавший устроить стрельбу в магазине мужчина арестован во Флориде

В США власти штата Флорида арестовали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон. Инцидент произошел в воскресенье. Мужчине предъявлены обвинения в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путем.

Известно, что 31-летний обвиняемый ранее никогда не задерживался полицией, при обыске у него дома оружие не обнаружено, сообщает ТАСС. В магазине, где мужчина грозил открыть стрельбу, работает его мать. По словам местного шерифа Чада Кронистера, "преступники, стремящиеся заставить нас бояться делать покупки, ходить в кино, на работу или в школу, являются никем иным, как террористами".

Фото: AP Photo/Rudy Gutierrez
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Напомним, что в субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 получили ранения. Стрелок задержан. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Президент США Дональд Трамп, комментируя массовые расстрелы в Америке, предпочел обвинить в эскалации насилия интернет и особенно видеоигры. Однако он ни словом не обмолвился о необходимости ужесточения законов об обороте оружия, на чем настаивают его многочисленные оппоненты.

Между тем, в США за 216 дней произошло 292 массовых убийства, включая преступления, совершенные на бытовой почве. Более 1300 человек получили ранения или были убиты. Об этом свидетельствуют данные некоммерческой организации Gun Violence Archive.

В мире США Массовые убийства в США
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