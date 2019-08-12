Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Goldman Sachs больше не ожидает заключения торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира до выборов президента в США в 2020 году. "Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся импортируемые товары из Китая на 300 миллиардов долларов", - говорится в сообщении банка, разосланном своим клиентам.

Напомним, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил, что 1 сентября введет 10-процентную пошлину на оставшиеся китайские товары на 300 миллиардов долларов. Это должно побудить Китай прекратить закупки американской сельхозпродукции. США также обвинил КНР в манипулировании курсом юаня, однако Пекин это отрицает.

Goldman Sachs понизила свой прогноз роста экономики США на V квартал 2019 года на 20 базисных пунктов (до 1,8 процента) на фоне более значительной, чем ожидалось, торговой напряженности. "Мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на рост", - говорится в сообщении банка.