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13.08.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму найдены останки прародителя китов возрастом 10 млн лет

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Фонда "Археология" Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"

Участники археологической экспедиции на древнем некрополе Кыз-Аул под Керчью во время раскопок античных захоронений обнаружили окаменевшие останки доисторического животного. Привлеченные археологами палеонтологи пришли к выводу, что найдены кости кита-цитатерия - прародителя всех ныне живущих на планете гигантских китов - синего, серого и гренландского. Об этом сообщил директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
В Крыму в некрополе Кыз-Аул нашли античную плиту со всадником

- Оказалось, что желтый грунт под окаменелыми останками кита - это его органические останки, - рассказал Марков. - По всей видимости кит-цитатерий по какой-то причине умер, и его тело, опустившись на дно, было практически сразу перекрыто слоем донного грунта, скорее всего ила. Образовалась благоприятная для консервации среда. Органика разложилась, а вот кости постепенно стали подвергаться процессу минерализации, благодаря чему и сохранились до наших дней.

Как пояснил ведущий методист зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского палеонтолог Дмитрий Старцев, этот карликовый усатый кит обитал 10 миллионов лет назад в так называемом Сарматском море.

- Это было мелководное внутренне море с низкой соленостью, на дне которого было много водорослей, - сказал Дмитрий Старцев. - И вот это богатый органикой донный слой и рачки были основным питанием этих китов. То есть они не фильтровали планктон, а питались этими донными отложениями. Для этого у кита были очень узкие длинные челюсти наподобие клюва утки.

В 2018 году останки древнего кита были найдены также перед строительством железной дороги-подхода к Крымскому мосту.

Что же касается экспедиции на Кыз-Ауле, то, как ранее рассказывала "РГ", в нынешнем сезоне археологи нашли античное захоронение 12 человек, в котором обнаружены меч, украшения и серебряный римский денарий. Позже там же раскопана античная надгробная плита с изображением всадника.

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