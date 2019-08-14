Поставки самолетов Boeing за год сократились на 38 процентов

Компания Boeing опубликовала статистику по продажам своих самолетов. За семь минувших месяцев авиаконцерну удалось реализовать 258 лайнеров, что на 159 меньше, чем в прошлом году. То есть поставки сократились на 38 процентов, пишет газета The Wall Street Journal.

В то же время корпорация Airbus в этом году продала 458 самолетов и по итогам текущего года должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. Газета обращает внимание на то, что Boeing пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX. Это связано с двумя крупными авиакатастрофами. В октябре прошлого года недалеко от Джакарты разбился лайнер индонезийской компании Lion Air, погибли 189 человек. А в марте уже этого года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек.

В обоих случаях на борту лайнеров перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS. Многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.