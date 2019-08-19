Джордж Мартин признался, что устал от "Игры престолов"

Американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин, автор "Песни Льда и Пламени", литературной базы сериала "Игры престолов", признался, что финал телешоу стал для него благодатью и форменным сбросом груза с плеч. Так как груз этот на писателя давил и изводил нескончаемо, нависая.

Напомним: Мартин уже вечность обещает поклонникам закончить "Ветра зимы", шестой том саги. При этом сроки выпуска постоянно отодвигаются, доводя ситуацию до анекдота и абсурда.

Как Джордж признался в интервью The Guardian, возня с сериалом, давшаяся демиургу "нелегко", совсем извела старика. По словам автора, он каждый день честно садился за рабочий стол с желанием наваять минимум сорок страниц текста, но из-под пера выходили в лучшем случае четыре. "Это ужасно", - посетовал Мартин.

При этом вновь обнадежив публику заверениями, что финал "Игры престолов", встреченный, мягко говоря, неоднозначно и без восторгов, никак не повлияет на происходящее в его будущих книгах - "Ветрах зимы" и анонсированном седьмом томе под рабочим названием "Грезы о весне". Намекнув, что некоторые фанатские теории, ходящие по Сети, верны. Но какие именно - "узнаете, когда закончу", - интригует коварная борода.

Резюмируя фразой, к которой ранее уже прибегали создатели сериала - той, что в любом случае "невозможно угодить всем". Поэтому в первую очередь нужно стремиться угодить самому себе.

Пятый том саги, "Танец с драконами", вышел в 2011-м. Новый срок выхода "Ветров" - 2020-й год. У "Грез" даты пока нет - писатель ее даже еще не начинал толком.

При этом стоит заметить, что особо рассчитывать на близкий финал поклонникам по-прежнему не стоит. С учетом, что в работе у Мартина телевизионные приквелы-спиноффы GOT и постоянно множащиеся литературные отпочкования от саги.

"Мне нужно больше часов в сутках, больше суток в неделях и больше месяцев в году", - подсчитал писатель в интервью "с изможденной улыбкой". Не скрывая, что годы трудов над телеверсией стали для него огромным стрессом и в целом здорово подкосили. "Но сейчас стало чуть поспокойнее, стресс, конечно, есть, но поменьше", - сообщил Мартин.

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