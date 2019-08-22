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22.08.2019 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске госпитализировали еще одну отравившуюся маслом женщину

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В Ульяновске госпитализировали еще одну женщину с подозрением на отравление подсолнечным маслом кустарного производства. Об этом "РГ" рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: iStock
Диетолог рассказала об опасности домашнего подсолнечного масла

По словам представителя ведомства, у женщины наблюдаются симптомы, схожие с теми, что наблюдались у ранее заболевших. Кроме того, новая пациентка находилась в контакте с ними.

- Подтвердить или опровергнуть диагноз можно будет только после лабораторных анализов, - подчеркнули в ульяновском минздраве.

Напомним, о массовом отравлении неизвестным веществом, содержащимся в подсолнечном масле кустарного производства, стало известно 16 августа. У некоторых из семи пациентов наблюдались внутренние кровотечения, характерные для отравления токсином. В их крови обнаружили следы крысиного яда. Позднее число госпитализированных увеличилось до 11.

Два человека из числа отравившихся скончались. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, партию масла в 200 литров изготовил 69-летний житель Тереньгульского района по заказу жителя соседней Самарской области, предоставившего сырье. 15 литров масла переработчик получил в качестве платы за работу. Продуктом мужчина поделился с дочерью, а та, в свою очередь, с коллегами по работе. Крысиный яд, предположительно, попал в масло из сырья - семян подсолнечника, которые были им обработаны. Впоследствии отравленное масло из оборота изъяли.

Как добавили в ульяновском минздраве, трое из ранее госпитализированных с подозрением на отравление пациентов выписаны, так как диагноз у них не подтвердился. Двое из выписанных - дети. Таким образом, сейчас в больницах продолжают получать лечение девять человек.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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