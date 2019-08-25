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Рубрика: Экономика

Увидим ли мы новые рекорды роста доллара и евро в этом году

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Август ожидаемо оказался неудачным для российской валюты, однако вряд ли кто-то предполагал столь быстрое и сильное снижение курса рубля. Все же сезонный фактор и сентябрьские высокие выплаты по внешнему долгу российских компаний оказывают достаточно планомерное, но не столь ощутимое воздействие.

Фото: iStock
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Последняя волна ослабления российской валюты выглядела избыточной, поэтому сразу после установления полугодовых минимумов (доллар - 67,11 рубля, евро - 74,4 рубля) рубль существенно скорректировал потери. Однако стабилизация российского валютного рынка продлилась недолго.

В пятницу вышла новость о том, что Китай планирует повысить пошлины на импорт американских товаров общим объемом в 75 миллиардов долларов. Это вызвало резкое снижение мировых площадок и нашего рынка.

Этот шаг китайской стороны поставил под вопрос перспективы переговорного процесса между США и Китаем по торговым проблемам. Возможно, это всего лишь попытка принуждения американской стороны к большей сговорчивости. Однако, учитывая позицию Трампа по данному вопросу, вряд ли он так легко поддастся на подобные силовые приемы. Уже в субботу от него последовала резкая риторика в адрес Китая, в том числе угроза ответных мер.

Фото: iStock
Когда курс доллара дойдет до 70 рублей

Таким образом, как наш рынок, так и мировые площадки остаются во власти неугасающего внешнеторгового конфликта. Правда, панических настроений пока не наблюдается, так как инвесторы ждут поддержки со стороны монетарных властей. Уже в начале месяца несколько центробанков неожиданно сильно снизили процентные ставки на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике из-за торговой войны. Аналогичных действий ждут от двух крупнейших мировых регуляторов - Европейского ЦБ и федрезерва США.

Инвесторы почти уверены, что на ближайшем заседании ФРС ставка вновь будет снижена на 0,25 п. п., а некоторые надеются и на 0,5 п. п. Хотя почти все поступавшие в последние месяцы косвенные или прямые инфляционные показатели свидетельствовали об усилении инфляции в США. Эта тенденция является сдерживающим фактором для быстрого снижения ставки, особенно на фоне стабильно крепкой ситуации в американской экономике.

Фото: iStock
Названо условие для нового снижения курса рубля

Тем не менее, если ситуация с внешнеторговым противостоянием между США и Китаем будет ухудшаться, даже существенное снижение ставки ФРС не поможет предотвратить негативные процессы, уже запущенные в мировой экономике и торговле этим конфликтом. Вполне возможно, что первая реакция на смягчение позиции ФРС будет достаточно позитивной, но кратковременной.

Рубль после августовского снижения уже достаточно заложил в текущие котировки высокую внешнеторговую неопределенность. Однако, учитывая, что в сентябре предстоят значительные выплаты по внешнему долгу российских компаний (8,2 миллиарда долларов по сравнению с 2,2 миллиарда в августе и 3,8 миллиарда в июле), скорее всего, рубль будет более чувствителен к негативным драйверам.

Основным фактором, защищающим рубль от всех перипетий мировых рынков, остается стабильный спрос на российские гособлигации. В условиях снижающихся ставок на большинстве глобальных долговых рынков, доходность ОФЗ по-прежнему остается очень привлекательной для иностранных инвесторов.

Фото: iStock
Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро

Так что вряд ли в ближайшие недели мы увидим российскую валюту сильно ниже тех полугодовых минимумов, которые она достигла на этой неделе.

Однако пока ситуация на мировых рынках складывается для рубля не лучшим образом, поэтому он, скорее всего, будет стремиться к этим минимумам. Доллар может вновь попытаться преодолеть уровень 67 рублей, а евро закрепиться выше отметки 74 рубля. Что касается возвращение рубля к годовым вершинам, на которых он находился в первые два летних месяца, то реализация подобного сценария до конца года маловероятна.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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