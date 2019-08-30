В Охотском море косатку из "китовой тюрьмы" застали за охотой

В Охотском море ученые совместно с коалицией «За свободу косаток и белух» наблюдают за адаптацией пленников "китовой тюрьмы". Косатку со спутниковой меткой видели в заливе Константина вместе с другими семью сородичами во время охоты, сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Об этом рассказал член Совета по морским млекопитающим Григорий Цидулко, который наблюдал меченую косатку вместе с другими членами совета – Светланой Артемьевой и Станиславом Захаровым. На глазах у наблюдателей семья косаток поймала двух тюленей, поделила их между собой и съела.

Ученые проанализировали полученные снимки и сделали вывод, что это косатка Васильевна – самка, выпущенная в Охотское море в первой партии 27 июня.

Что касается выпущенных в последней партии самки и самца Хари и Фореста, они отошли от места выпуска на 50 километров и движутся в сторону Сахалина. Траектория их передвижения, отмечают ученые, схожа с той, по которой двигалась младшая самка Александра из второго выпуска, самая юная косатка. Напомним, что экологи опасались, что она в силу возраста не сможет самостоятельно прокормиться. Сейчас она уже добралась до Шантарских островов, и находится в 40 километрах от косаток Зои, Тихона и Гайки, которые охотятся в районе Удской губы.

Белухи находятся ушли на 25 километров и движутся в противоположном от косаток направлении в сторону залива Александры.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Первую партию животных отпустили на волю 27 июня, вторую - 16 июля, третью и четвертую - 6 и 27 августа.

В настоящий момент там остались еще несколько десятков белух.