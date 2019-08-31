Международный авиакосмический салон в подмосковном Жуковском продолжает принимать гостей. В первые три дня он работал только для специалистов и представителей бизнеса, а в пятницу открыл двери для всех желающих.

В этом году авиасалон богат на мировые премьеры. Одна из самых долгожданных новинок - российский пассажирский самолет МС-21. Ожидается, что он составит конкуренцию Boeing 737NG, Airbus А320, Bombardier СS300 и другим популярным "иностранцам".

Объединенная авиастроительная корпорация представила новый самолет Ил-78М-90А. Это первый воздушный топливозаправщик, построенный после распада СССР. Гигант Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать больше топлива для заправки самолетов по сравнению с предшественниками.

Также на МАКС-2019 можно увидеть экспортный образец истребителя МиГ-35. Особенностями новой версии стали измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.

Впервые демонстрируется вертолет "Ансат", выполненный в стилистике бренда Aurus. Теперь машины представительского класса Aurus могут не только передвигаться по земле, но и подниматься в воздух. Вертолет оснащен двумя двигателями; он может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, а также в качестве санитарного борта.

Все желающие могут подробно рассмотреть истребитель пятого поколения Су-57: он также представлен в статической экспозиции. Кстати, представители Турции уже ведут переговоры с российскими властями о приобретении Су-57.

И, конечно же, какой МАКС без авиашоу! В этом году в авиасалоне принимает участие рекордное количество пилотажных групп. В небе над Жуковским демонстрируют мастерство "Соколы России", "Стрижи", "Русские витязи", Baltic Bees и другие.

Су-57 удивляют групповой воздушной акробатикой и индивидуальной маневренностью; свои возможности показывают самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ка-62 и другие образцы отечественной авиации. Словом, скучать не придется!