В Иркутской области потушили последний лесной пожар

По состоянию на утро 11 сентября на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Как сообщает пресс-служба правительства региона, последний очаг был ликвидирован в Бодайбинском районе на площади 35 гектаров.

Ликвидацией возгорания занимались пять специалистов лесной охраны и одна единица спецтехники. По прогнозам метеорологов, 11 и 12 сентября на территории района сохраняется пятый класс пожароопасности. Жителям необходимо соблюдать правила безопасности.

Напомним, крупные природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке бушевали почти все лето. Еще месяц назад на территории Иркутской области боролись с огнем на площади 121,6 тысячи гектаров. В конце августа площадь возгорания сократилась до 725 гектаров. Всего в Сибири огнем пройдено более трех миллионов гектаров леса. Дым от лесных пожаров окутал Сибирь, Урал, Дальний Восток. На территории России смог дошел до Татарстана, а за границей - до Аляски и побережья Канады. Для борьбы с огнем привлекли военную авиацию.

По данным Авиалесоохраны, на 11 сентября на территории РФ действует 11 лесных пожаров совокупной площадью 202 гектара, которые сейчас тушат. Активные очаги зафиксированы в Красноярском крае, где полыхают девять очагов, а площадь, пройденная огнем, составляет 197 гектаров. Также два пожара зафиксированы в лесах Брянской области на площади пяти гектаров. Ликвидацией очагов занимается 251 человек, 64 единицы спецтехники, а также 45 воздушных судов.

В труднодоступных местах полыхает 17 очагов. В Якутии зафиксировано 14 очагов. Площадь, пройденная огнем, составляет 16,7 тысяч гектаров. В Красноярском крае - один очаг площадью 12,1 тысяч га. Еще два пожара полыхают в Забайкальском крае и Амурской области - 975 и 311 гектаров соответственно. Работы по тушению здесь не проводятся, за динамикой очагов ведется постоянный мониторинг.