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11.09.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области потушили последний лесной пожар

Текст: Алексей Бондарев

По состоянию на утро 11 сентября на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Как сообщает пресс-служба правительства региона, последний очаг был ликвидирован в Бодайбинском районе на площади 35 гектаров.

Фото: Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС
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Ликвидацией возгорания занимались пять специалистов лесной охраны и одна единица спецтехники. По прогнозам метеорологов, 11 и 12 сентября на территории района сохраняется пятый класс пожароопасности. Жителям необходимо соблюдать правила безопасности.

Напомним, крупные природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке бушевали почти все лето. Еще месяц назад на территории Иркутской области боролись с огнем на площади 121,6 тысячи гектаров. В конце августа площадь возгорания сократилась до 725 гектаров. Всего в Сибири огнем пройдено более трех миллионов гектаров леса. Дым от лесных пожаров окутал Сибирь, Урал, Дальний Восток. На территории России смог дошел до Татарстана, а за границей - до Аляски и побережья Канады. Для борьбы с огнем привлекли военную авиацию.

По данным Авиалесоохраны, на 11 сентября на территории РФ действует 11 лесных пожаров совокупной площадью 202 гектара, которые сейчас тушат. Активные очаги зафиксированы в Красноярском крае, где полыхают девять очагов, а площадь, пройденная огнем, составляет 197 гектаров. Также два пожара зафиксированы в лесах Брянской области на площади пяти гектаров. Ликвидацией очагов занимается 251 человек, 64 единицы спецтехники, а также 45 воздушных судов.

В труднодоступных местах полыхает 17 очагов. В Якутии зафиксировано 14 очагов. Площадь, пройденная огнем, составляет 16,7 тысяч гектаров. В Красноярском крае - один очаг площадью 12,1 тысяч га. Еще два пожара полыхают в Забайкальском крае и Амурской области - 975 и 311 гектаров соответственно. Работы по тушению здесь не проводятся, за динамикой очагов ведется постоянный мониторинг.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область ДФО Якутия СФО Красноярский край ДФО Забайкальский край ДФО Амурская область Лесные пожары
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