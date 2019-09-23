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23.09.2019 16:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России начнут производить лекарство для лечения рассеянного склероза

Текст: Ирина Невинная
Производство еще двух инновационных препаратов будет локализовано в России. Речь идет об уникальном лекарстве, способном противостоять тяжелой, быстро прогрессирующей разновидности рассеянного склероза. Кроме того, в нашей стране начнут производить препарат для лечения гемофилии. Соглашения о локализации были подписаны в рамках Всероссийской GMP- конференции с международным участием, которая в эти дни проходит в Светлогорске Калининградской области.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Препарат для лечения рассеянного склероза разработан международной инновационной компанией (Швейцария), он не имеет аналогов на мировом и российском рынке. Как сообщил глава московского подразделения компании Ларс Нильсен, уже подана заявка на включение препарата в перечень для лечения орфанных заболеваний. Препарат востребован в нашей стране. Общее число больных рассеянным склерозом сейчас составляет примерно 150 тысяч человек, а тяжелой первично прогрессирующей формой, для лечения которой до сих пор не было эффективных средств, 4, 5 тысячи.

Фото: pixabay.com
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Глава российской компании, где будет локализовано производство, Василий Игнатьев, подчеркнул, что производственные, технологические возможности российского участника проекта позволяют обеспечить локализацию с соблюдением всех требований Правил надлежащей производственной практики(GMP), а также хранение и дистрибьюцию препарата на всей территории России. Он подчеркнул, что это не первый совместный проект - швейцарская компания локализовала в нашей стране производство уже 17 высокотехнологичных лекарств. Первая партия лекарства поступит на российский рынок в сентябре 2020 года.

Кроме того, международная фармкомпания также локализует в нашей стране еще один препарат, предназначенный для лечения тяжелой формы гемофилии. В основном он будет востребован для лечения детей и его применение поможет кардинально улучшить качество жизни маленьких пациентов, отметил руководитель российской компании-партнера по проекту локализации Владимир Битий.

Фото: iStock
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Как заявил на конференции первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, благодаря грамотному правовому регулированию фармотрасли, этот сегмент экономики остается одним из самых привлекательных для инвестиций международных фармгигантов. В то же время, отметил Цыб, при сохранении благоприятных условий для локализации фармпроизводств в России, огромное внимание уделяется поддержке собственных инновационных лекарственных разработок, в том числе, нацеленных и на экспорт.

На конференции в Светлогорске присутствовали представители регуляторных органов из разных стран Европы (Венгрия, Хорватия и др.) , Африки (Египет), Латинской Америки, Азии. Сотрудничество в области синхронизации правил и требований, принятых в разных странах, - одно из необходимых условий как переноса к нам иностранных передовых технологий, так и экспорта российских новых вакцин и лекарственных препаратов.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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